Cesano Boscone promuove la cultura della salute

Il sindaco Marco Pozza ha affidato alla consigliera comunale Laura Girelli la delega per la promozione della cultura della salute e degli stili di vita sani

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 21 marzo 2026 – Investire sulla qualità della vita per costruire una comunità più sana e consapevole. Con questo obiettivo, il sindaco Marco Pozza ha firmato il decreto che affida alla consigliera comunale Laura Girelli la delega alla “Promozione della cultura della salute e di uno stile di vita sano”.

«Ho accettato con orgoglio ed emozione il compito – dichiara la consigliera Laura Girelli – consapevole dell’importanza e della delicatezza che tale ambito riveste per il benessere di tutta la nostra cittadinanza. Assicuro sin da ora il mio impegno per garantire un efficace e responsabile contributo. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami. In calendario ci sono già alcune iniziative, come la giornata dedicata a prevenzione, educazione e informazione sui corretti stili di vita nella quotidianità».

Il sindaco incontrando la consigliera nel suo ufficio di via Pogliani ha sottolineato come questa scelta rappresenti una priorità politica per l’amministrazione. «Promuovere corretti stili di vita – dice Marco Pozza – significa investire nel futuro della nostra comunità. Abbiamo l’obiettivo di costruire una rete capace di mettere al centro la persona e il suo benessere, partendo dalla prevenzione e dall’informazione. Auguro buon lavoro alla consigliera Girelli. Sono certo che lo svolgerà con passione e attenzione a tutti gli aspetti della salute».

Redazione