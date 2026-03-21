Como, controllati ai giardini S. Elia, spunta un coltello a serramanico e droga, denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 21 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sulle armi e sanzionato per possesso di droga, rispettivamente un 20enne ed un 21enne di origini tunisine, incensurati e residenti tra i comuni di Blevio (CO) e Pognana Lario (CO), sulla sponda est del lago.

Verso le 19.00 di ieri, nei giardini di S. Elia in zona stadio, una volante ha proceduto a controllare i documenti dei due giovani.

Il riscontro telematico dagli archivi di polizia non ha portato a constatare alcun tipo di precedente sul loro conto ma, da una più accurata ispezione i poliziotti hanno potuto trovare, nei calzini del 20enne un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri, mentre in tasca al connazionale di 21 anni, mezzo grammo di hashish.

Portati in Questura sono stati, il primo denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sulle armi e l’altro sanzionato amministrativamente per il possesso della droga.

Redazione