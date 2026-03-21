FIRENZE. UN OSSERVATORIO PERMANENTE SUI PRESTITI DI BENI CULTURALI

Promosso da Save The Artistic Heritage e dai Musei Civici Fiorentini e curato dal prof. Guido Guerzoni

A Firenze, presentati i dati della prima ricerca italiana dedicata ai temi della circolazione nazionale e internazionale dei beni culturali a fini espositivi

(mi-lorenteggio.com) Firenze, 21 marzo 2026 – L’Osservatorio permanente sui prestiti di beni culturali, promosso da Save The Artistic Heritage e dai Musei Civici Fiorentini, curato dal prof. Guido Guerzoni e sviluppato con la partnership scientifica della società Formules S.r.l., è la prima ricerca italiana dedicata ai temi della circolazione nazionale e internazionale dei beni culturali a fini espositivi e alle relative buone pratiche nazionali e internazionali, per identificare delle linee guida, migliorare le strategie di valorizzazione e incrementare le collaborazioni istituzionali.

È stato presentato, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, un convegno, durante il quale si è presentato il risultato del primo anno di studi dell’Osservatorio, e una tavola rotonda, moderata da Carlo Francini, direttore dei Musei Civici Fiorentini, dedicata allo stato dell’arte e agli sviluppi futuri del comparto, che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti del panorama culturale italiani, quali Andrea Carignani, Responsabile dell’Ufficio Mostre dei Musei Vaticani, Gianpietro Bonaldi, general manager dell’Accademia Carrara di Bergamo, Mattia Agnetti, segretario organizzativo della Fondazione Musei Civici Venezia, Antonella Pinna, presidente di ICOM Italia, Angelo Crespi, direttore generale Grande Brera e Gianluca De Felice, Segretario Generale dell’Opera della Primaziale Pisana.

L’Osservatorio ha approfondito queste tematiche promuovendo una rilevazione online cui hanno partecipato 60 musei italiani e internazionali di primaria importanza, con la finalità di elaborare direttive standardizzate per tutte le istituzioni culturali, a riguardo delle strategie, delle dimensioni organizzative, delle procedure amministrative e dei processi decisionali delle istituzioni che gestiscono richieste di prestito in entrata e in uscita.

Redazione