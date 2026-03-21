Milano. Incidente tra taxi e moto mortale nella notte, una 20enne e un 23enne deceduti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2026 – Questa notte intorno alle ore 3.50, all’incrocio tra viale Mugello e viale Corsica, è avvenuto un incidente tra un taxi e una moto. Sul posto sono giunte tre ambulanze e tre automediche oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

Inutili sono stati i soccorsi per una ragazza di 20 anni e per un ragazzo di 23 anni, che sono deceduti sul colpo. Il conducente del veicolo, un 61enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico

In corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale.

Redazione