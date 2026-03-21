MONZA. ARRESTATA ITALIANA PER RAPINA IMPROPRIA E UN SOMALO PER LESIONI A PERSONALE SANITARIO

(mi-lorenteggio.com) Monza, 21 marzo 2026 – Nella giornata del 19 marzo scorso, la Polizia di Stato – personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza – ha arrestato una cittadina italiana del 1987 per il reato di rapina impropria ai danni di un dipendente di un supermercato e un cittadino somalo del 2004 per il reato di lesioni a personale sanitario. Intorno alle ore 14:30, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una chiamata al 112 NUE ove il richiedente – addetto alla sicurezza di un supermercato cittadino segnalava una donna che, dopo aver sottratto alcuni generi alimentari, continuava ad agitarsi e colpire il personale della sicurezza presente. Inviate immediatamente le Volanti della Polizia di Stato sul posto, gli equipaggi hanno bloccato una donna che, alla vista della pattuglia e nel tentativo di svincolarsi per fuggire, colpiva la guardia giurata del supermercato e il direttore con alcuni schiaffi in volto. Immediatamente bloccata dagli agenti della Polizia di Stato e messa in sicurezza, la donna – cittadina monzese con precedenti di polizia – è stata accompagnata in Questura per gli accertamenti del caso e, all’esito di questi, è stata tratta in arresto per rispondere del reato di rapina impropria e posta immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella notte del giorno successivo, inoltre, le pattuglie della Polizia di Stato sono state inviate presso il Policlinico di Monza per un allarme aggressione nei confronti del personale sanitario. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno bloccato un cittadino somalo, mentre tentava di allontanarsi dal pronto soccorso dall’ospedale. Dalle prime e immediate indagini, i Poliziotti hanno accertato che il giovane ragazzo del 2004, dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale, era rimasto all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso. Tuttavia, il ragazzo aveva assunto un atteggiamento agitato, iniziando a correre senza motivo per il pronto soccorso e senza alcun motivo aveva aggredito il personale sanitario e la guardia giurata, provocando loro delle lesioni e ferite alle braccia.​Il giovane, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per rispondere del reato di lesioni a personale sanitario e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza. ​ All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato su richiesta della Procura della Repubblica di Monza e il giudice ha condannato il ragazzo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione a seguito della richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti.