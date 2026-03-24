CERIMONIA DI CONSEGNA AL MUSEO STORICO “TERRA ARIA” DI MONTAGNANA, DELL’ELICOTTERO DELLA POLIZIA DI STATO RH206 C1 APPARTENUTO ALL’8º REPARTO VOLO DI FIRENZE

(mi-lorenteggio.com) Padova, 24 marzo 2026 – Questa mattina, martedì 24 marzo, alle ore 11.30, presso il Museo storico “Terra Aria” di Montagnana, la cerimonia di consegna dell’elicottero della Polizia di Stato RH206 C1 appartenuto all’8º Reparto Volo Firenze, presenti il Direttore del Museo Vittorio Frison, il Sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio accompagnato dal dirigente delle Volanti Vice Questore Valeria Pace e dal Vice Capo di Gabinetto Commissario Capo Giandomenico Fuccelli, nonché il dirigente dell’8º Reparto Volo Firenze, Commissario Capo Carmine di Geronimo ed il dirigente del 10º Reparto Volo Venezia, Vice Questore Rossella Governa.

Si tratta di un elicottero RH206 C1, dal 1988 in servizio all’8º Reparto Volo Firenze, lungo 12,11 metri, alto 2,83 metri, con un peso totale di oltre 1450 chilogrammi per una velocità massima di 226 km/h. Ha un motore a turbina con trasmissione meccanica.

Nel 2016 l’ultima usa missione con la quale ha raggiunto un totale complessivo di 6.233,20 ore di volo.

A seguito del fuori uso, questo esemplare è stato concesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Museo storico di Montagnana per l’implementazione della sezione museale dedicata proprio al servizio aereo della Polizia di Stato.

Il Museo “Terra Aria” di Montagnana, presso l’aviosuperficie di Montagnana, è un tributo al mondo dell’aviazione.

Aperto nel 1994, è il frutto di un meticoloso lavoro di ricerca, collocamento e restauro di veicoli e velivoli militari.

Ospita infatti mezzi militari, utilizzati dall’esercito italiano, statunitense, inglese, tedesco e francese e altri esemplari ed offre ai suoi visitatori anche un percorso fotografico dedicato alla storia dell’aviazione e alla città di Montagnana.

Nella mattinata di martedì 24 marzo, il Direttore del Museo Vittorio Frison, il Sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato, il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio accompagnato dal dirigente delle Volanti Vice Questore Valeria Pace e dal Vice Capo di Gabinetto Commissario Capo Giandomenico Fuccelli, il dirigente dell’8º Reparto Volo Firenze Commissario Capo Carmine di Geronimo ed il dirigente del 10º Reparto Volo Venezia, Vice Questore Rossella Governa, alla presenza di una rappresentanza di alunni ed insegnanti della scuola San Benedetto di Montagnana, hanno scoperto il velivolo della Polizia di Stato.

L’Arciprete di Montagnana Don Lucio ha, poi, introdotto un momento di benedizione e preghiera, a cui sono seguiti i saluti e gli interventi delle Autorità.