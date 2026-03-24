Emissione francobollo Dario Luigi Angelo Fo, nel centenario della nascita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2026 – Poste Italiane comunica che oggi 24 marzo 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Dario Luigi Angelo Fo, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura di Emanuela l’Abate.

La vignetta riproduce un primo piano del maestro Dario Fo, attore, autore e regista teatrale italiano. Figura straordinaria che ha messo il suo talento mimico e la sua brillante intelligenza scenica al servizio di un profondo rinnovamento del teatro comico nel nostro Paese.

Completano il francobollo la legenda “DARIO FO” e le date “1926 – 2016”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma V.R.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.