Inaugurato il nuovo Parco Cabassina di Corsico

Con una grande festa dedicata ai bambini, è stato inaugurato, dopo mesi di intenso lavoro, il rinnovato parco Cabassina di Corsico: nuove aree sportive, giochi per i piccoli e per i giovani, nuovi arredi, aree cani e spazi per la comunità.



(mi-lorenteggio.com) Corsico (24 marzo 2026) – Quando i progettisti e i tecnici del Comune sono entrati al parco Cabassina,

per i sopralluoghi utili all’inizio del maxi intervento, hanno trovato una scritta, fatta a bomboletta

sulla parete esterna di una delle strutture all’interno del polmone verde cittadino, in stato di degrado

da diverso tempo. La grande scritta in nero era: “Qui tutto è morto”. “Abbiamo iniziato a lavorare

all’interno del parco – ha raccontato il sindaco Stefano Ventura all’inaugurazione -: un lavoro intenso,

lungo, per restituire alla città un luogo storico della nostra comunità. Tutto è stato smantellato e

ricostruito e il degrado piano piano è sparito”. “Un giorno – ricorda il sindaco –, siamo entrati come

sempre all’interno del cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori e qualcuno, non sappiamo chi,

magari la stessa persona che aveva fatto quella scritta anni fa, ha corretto, in rosso, una parola di

quella frase: “Qui tutto ERA morto”. Un segno di rinascita e speranza”.

Il parco Cabassina, dopo i lavori di riqualificazione anche con i fondi Pnrr ottenuti grazie a un grande

progetto di rigenerazione totale, ha ora nuove aree gioco per i bambini e i giovani, tavoli da ping

pong e calcio balilla, campi multisport, attrezzature per fare attività sportiva all’aperto e calisthenics,

nuovi sentieri, aree cani e luoghi di comunità, oltre ai moderni e funzionali arredi. Anche il laghetto è

stato sottoposto a un importante intervento di rigenerazione, sistemando le sponde, creando nuovi

punti panoramici e piantumando nuove essenze acquatiche per favorire lo sviluppo dell’ecosistema

naturale.

La festa dell’inaugurazione, con centinaia di persone e tantissimi bambini, è stata resa speciale anche

grazie all’ASD Puma, l’associazione corsichese con protagoniste giovani atlete che si sono esibite sui

pattini a rotelle nel nuovo piazzale all’interno del parco, e le associazioni BuonMercato e Ricreativa

Terza Età Cabassina che hanno offerto la merenda, prima della festa delle mille bolle di sapone.

“Il parco, ora, è uno splendore – ha commentato la vicesindaca Chiara Silvestrini –. Un progetto

complesso, frutto del lavoro di tantissime persone. Grazie a Parco Nord Milano, alla squadra dei

tecnici, degli specialisti, al direttore lavori l’architetto Davide Papa, a Consorzio Alpi per la

collaborazione, al coordinatore della sicurezza e a tutte le imprese. Un grazie speciale all’Ufficio

Tecnico del Comune di Corsico diretto dall’architetto Marina Maggiulli: senza di lei questo risultato

sarebbe stato impossibile da raggiungere. Il parco ora è di tutta la città: prendiamocene cura”.

“Sappiamo di aver chiesto un grande sacrificio al quartiere Lavagna: il parco è stato chiuso per tanti

mesi – conclude il sindaco Ventura –, ma crediamo che questo grandioso risultato possa ripagare

l’attesa. Questo luogo, dove tutto “era morto”, ora è vivo, per tutta la comunità”.