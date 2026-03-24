L’Europa, l’Ucraina e la libertà di pensiero – Milano 26 marzo 2026, ore 09:30 Palazzo delle Stelline

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2026 – L’Europa, l’Ucraina e la libertà di pensiero sono i temi dell’incontro pubblico promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano nell’ambito delle iniziative delle istituzioni europee in difesa delle democrazie.

L’incontro si terrà giovedì 26 marzo dalle 9:30 alle 13:30 nella Sala Pirelli in Corso Magenta 59, a Milano, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee e locali. Sono previsti gli interventi della Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, e del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto (videomessaggi) e di alcuni europarlamentari.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di: Maurizio Molinari, Capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano, Claudia Colla, Direttrice della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Anastasia Negoda, Console del Consolato Generale dell’Ucraina a Milano, Elena Buscemi, Presidente del Consiglio comunale di Milano, e Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia ​​con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee. I lavori continueranno quindi con un intervento dell’Ambasciatore ucraino in Italia, Ihor Brusylo – già Vice Capo di gabinetto del Presidente ucraino Volodimir Zelensky – e con le testimonianze di diverse associazioni ucraine attive a Milano.

Nella seconda parte della mattina, il focus si sposterà sul Premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero e sul ruolo dell’UE nella promozione dei diritti umani e della democrazia. Interverranno attivisti bielorussi, georgiani, russi e iraniani, tra cui la campionessa di basket Yelena Leuchanka, la rappresentante dell’Ambasciata popolare bielorussa e del centro della comunità democratica bielorussa a Firenze Yulia Yukhno, il cantautore e attore georgiano Luca Chikovani, la rappresentante della comunità dei “russi liberi” Maria Mikaelyan e le attiviste iraniane Rayhane Tabrizi e Pegah Moshir Pour. Modera Christian Rocca, direttore de Linkiesta.

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