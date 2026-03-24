MILANO, POLIZIA LOCALE: DA REGIONE LOMBARDIA OLTRE 975.000 EURO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI E VEICOLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2026 – Sono oltre 975.000 euro le risorse destinate da Regione Lombardia per la provincia di Milano per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti di videosorveglianza e per il rinnovo e l’incremento del parco veicoli. L’obiettivo del bando da oltre 4,3 milioni di euro, proposto dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, è promuovere e incentivare la realizzazione di politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà.

“Con questo bando – ha sottolineato l’assessore La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto nel rafforzare la sicurezza e nel supportare il lavoro quotidiano delle Polizie locali, promuovendo le aggregazioni tra gli enti. Investire in dotazioni tecnologiche avanzate e nel rinnovo dei mezzi significa dare agli operatori strumenti più efficaci per prevenire e contrastare fenomeni di degrado e illegalità”.

“Il nostro obiettivo – prosegue La Russa – è duplice: da un lato garantire maggiore tutela ai cittadini, dall’altro migliorare le condizioni operative di chi è impegnato ogni giorno sul territorio. Si tratta di un intervento diffuso, che coinvolge tutte le province lombarde e oltre 370 Enti locali, a dimostrazione di una visione ampia e condivisa della sicurezza”.