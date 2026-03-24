Musica in lutto, è morto a 91 anni Gino Paoli, autore tra le altre canzoni di “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”

(mi-lorenteggio.com) Genova, 24 marzo 2026 – “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza.

Gino Paoli si è spento all’età di 91 anni a Genova. Nato a Monfalcone nel 1934, Paoli ha scritto la colonna sonora di intere generazioni con capolavori immortali come “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale” e “Senza fine”.

è stato un cantautore, musicista e politico italiano.

Considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità, quali Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Quattro amici con cui vinse il Festivalbar 1991; ha partecipato a cinque edizioni del Festival di Sanremo; ha collaborato con numerosi colleghi alla realizzazione di album e di singoli di successo; ha composto musiche per colonne sonore di film.

Nel 1961 Gino Paoli conosce Ornella Vanoni e intreccia con lei una relazione amorosa. A lei dedica brani come Senza fine, Anche se e Me in tutto il mondo. Pochi anni dopo, quando il cantautore è sposato con Anna Fabbri e la moglie è in attesa del figlio Giovanni, Paoli si lega alla attrice Stefania Sandrelli, con cui ha la famiglia Amanda. Una relazione che fa scalpore sia per la dolce attesa della moglie legittima sia perché la Sandrelli era minorenne. Non solo amori, però, hanno segnato la vita privata del cantautore. Nel luglio 1963, Paoli tenta il suicidio sparandosi un colpo di pistola al cuore.

Il decennio nell’ombra e il grande ritorno

Da metà degli anni Sessanta, per un periodo Gino Paoli scompare dai riflettori e torna a suonare nelle balere liguri, tornando alle sue origini. Il grande ritorno avviene nel 1984, quando il cantatuore firma Una lunga storia d’amore, colonna sonora del film Una donna allo specchio interpretato proprio dalla Sandrelli. Nel 1985 il ritorno sui grandi palchi al fianco di Ornella Vanoni, da cui nascerà l’album Insieme. Nel 1991 con Quattro amici vince il Festivalbar. Negli anni seguenti non smette mai di fare musica, collezionando un terzo posto al Festival di Sanremo 2002 e chiudendo la sua carriera nel 2019 con il doppio album Appunti di un lungo viaggio.