Rho, “Marcia per la Legalità”. Pollini (Presidente Comm. Reg. Antimafia): «Cittadini attivi rappresentano la forza di una comunità che ha scelto da che parte stare»

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 marzo 2026 – Questa mattina, martedì 24 marzo 2026, la Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini (M5S), ha partecipato in rappresentanza del Consiglio regionale sfilando con la fascia istituzionale alla “Marcia per la Legalità” svoltasi a Rho. Un momento di memoria e impegno civile contro tutte le mafie. L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni e forze dell’ordine tra cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Marina Militare, oltre che di numerose associazioni, dei cittadini di Rho e degli studenti delle scuole medie e superiori del territorio.

Dopo che le autorità hanno dato inizio alla lettura dei nomi delle vittime innocenti della criminalità organizzata nella piazza principale, il corteo è partito intorno alle ore 10:00 per raggiungere il Parco della Legalità, luogo simbolo della memoria e della speranza, in cui ogni albero piantato rimanda ad una delle tante vite spezzate dalla mafia. Durante il tragitto ragazze e ragazzi hanno proseguito la lettura dei nomi delle vittime. Presente anche un momento di raccoglimento ai Giardini di Lea Garofalo, con la deposizione di una rosa in suo ricordo.

Paola Pollini, Presidente della Commissione regionale Antimafia: «Ringrazio l’amministrazione comunale, il sindaco Andrea Orlandi, le autorità civili e militari. Occasioni come questa sono importanti perché ci interrogano sul nostro ruolo di cittadini e sul contributo che ciascuno può dare per rafforzare gli anticorpi contro la criminalità. Ai più giovani voglio dire di studiare, impegnarsi, non lasciarsi attrarre da facili compromessi e scegliere sempre di stare dalla parte della legalità.

Abbiamo bisogno di cittadini attenti e attivi: che partecipino, che tengano viva la nostra democrazia, che monitorino la vita sociale affinché la convivenza civile si svolga nel rispetto di tutti, così come vuole la nostra Costituzione.

Non è necessario diventare eroi, è sufficiente che ciascuno di noi faccia ogni giorno la propria parte: dobbiamo fare rete e proteggere chi denuncia, chi non si piega, chi lotta perché la legge sia uguale per tutti.

Questo parco, sorto su un bene confiscato, testimonia il ricordo delle vittime, ma anche la forza di una comunità che sceglie da che parte stare».

Nel corso della mattinata sono intervenuti, tra gli altri, Pietro Basile di Libera Milano e gli studenti dell’Istituto Tecnico Mattei, del Liceo Majorana, dell’Ististituto Prof. Puecher-Olivetti, della Fondazione Clerici e del Liceo Rebora; questi ultimi hanno raccontato la storia di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Presente anche Clelia La Palomenta, Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Rho.