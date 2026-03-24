TRASPORTI. INAUGURATE DUE NUOVE AREE DI SERVIZIO SU TANGENZIALE ESTERNA EST MILANO. LUCENTE: INIZIATIVA CHE MIGLIORA VIABILITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2026 – L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto questa mattina all’inaugurazione, lungo la Tangenziale Est Esterna di Milano (A58-TEEM), delle due nuove aree di servizio ‘Muzza Est’ e ‘Muzza Ovest’, assegnate in gestione al Gruppo Sarni e posizionate centralmente rispetto al tracciato dell’autostrada che collega, nel quadrante orientale del capoluogo lombardo, la A1 (Milano-Bologna) con A35 BreBeMi e A4 (Torino-Trieste).

Le due nuove stazioni – una per ciascun senso di marcia – sono situate nel territorio del comune di Paullo, facilmente raggiungibili anche dalla SP ex SS 415 Paullese.

“Un’iniziativa importante, che rende la A58-TEEM un’arteria sempre più fruibile e strategica per la viabilità, in particolare del Sud Est Milanese – ha detto l’assessore Lucente -. Un’infrastruttura che permette interscambi con autostrade nevralgiche per il territorio, dalla A1 all’A4 sino alla A35. Un sistema di interconnessione per una mobilità moderna, accessibile e sostenibile, obiettivi che Regione Lombardia persegue da tempo, auspicando che i viaggi su gomma, ferro e acqua possano avvenire in totale comodità e con interscambi agevoli”.

Le due aree rispettano criteri di sostenibilità e accessibilità: sono dotate di spazi pensati anche per persone con mobilità ridotta e utilizzano soluzioni energetiche efficienti, come pannelli fotovoltaici e illuminazione a LED. Ogni area, inoltre, prevede l’installazione di una colonnina di ricarica dedicata ai veicoli elettrici.

“Ogni progetto ed iniziativa che porta al miglioramento del servizio di trasporto, con evidenti benefici per gli utenti, merita di essere valutato in maniera positiva, con l’obiettivo condiviso di fornire una mobilità integrata ed efficiente” ha concluso Franco Lucente.