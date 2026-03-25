A Milano in piazza Lima 3 il nuovo mercato agricolo coperto con i produttori di Campagna Amica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026. Nasce nel cuore di Milano il nuovo farmers’ market coperto di Campagna Amica: per tre giorni alla settimana, in corso Buenos Aires una ventina di produttori agricoli provenienti dall’area metropolitana, e non solo, proporranno le loro eccellenze agroalimentari direttamente dal campo alla tavola. L’inaugurazione – come anticipato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – si terrà sabato 28 marzo, dalle ore 10.30, in piazza Lima 3, in un cortile storico lungo la via dello shopping meneghino.

Al taglio del nastro interverranno: Alessandro Rota, presidente della Coldiretti interprovinciale; Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano con delega alla Food Policy; Gianluca Comazzi, assessore a Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia; Dominga Cotarella, presidente della fondazione Campagna Amica; Sara Paraluppi, delegata confederale Coldiretti; Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia; Umberto Bertolasi, direttore di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza; Caterina Antola, presidente del Municipio 3; Lucia Silvestri, dirigente dell’Unità organizzativa Sviluppo, innovazione e promozione delle produzioni del territorio di Regione. Al termine degli interventi delle autorità, il saluto musicale della Fanfara dei Carabinieri.

Alle 12.30 il programma prevede lo show cooking dello chef Andrea Mainardi e a seguire la degustazione dei prodotti del mercato. Nel pomeriggio due eventi aperti al pubblico organizzati con il Comune di Milano – Area Food Policy, nell’ambito dei progetti europei “Cleverfood” e “Feed Your Future”. Si comincia alle 14.30 con il convegno dal titolo “Mercati agricoli come opportunità per il territorio”, sul valore dei farmers’ market e sulle esperienze delle città. L’evento prosegue alle 16:00 con la presentazione del bando rivolto a giovani artisti e associazioni del territorio, per promuovere un’alimentazione sana e sostenibile.

Durante l’intera giornata – annuncia Coldiretti – si terrà l’animazione musicale curata da Radio Bruno, con il truccabimbi dedicato ai più piccoli.

Il progetto del nuovo mercato agricolo coperto di Lima 3 è al centro di una partnership tra la Coldiretti e il Comune di Milano per portare i prodotti della campagna in città; un accordo che ha permesso l’adesione al bando di Regione Lombardia nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale che riserva risorse alla cooperazione per i sistemi del cibo, filiere corte e mercati locali. Si tratta di un’intesa importante in una metropoli agricola tra le più grandi al mondo, dove il lavoro nei campi rappresenta non solo una tradizione secolare ma permea da sempre il sistema economico locale e garantisce la tutela del territorio.

Il nuovo mercato permetterà a cittadini milanesi e turisti di conoscere e apprezzare il valore della realtà agricola locale e il ruolo fondamentale di chi produce cibo. In particolare – conclude la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – ogni martedì dalle 15 alle 19.30, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 14 “Lima 3” ospiterà produttori di ortofrutta, carni, salumi, formaggi, pesce, miele, zafferano, uova, riso, pasta fresca, olio, olive, pesto, agrumi e pane. Completano l’offerta un agriturismo con gastronomia e un’enoteca.

Renato Goldaniga milonews.mi@coldiretti.it 389.4620552

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