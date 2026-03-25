Allerta meteo per vento forte: Parco di Monza, Giardini Reali, cimiteri e aree verdi chiusi da domani mattina

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 marzo 20265 – Con un’ordinanza contingibile e urgente il Sindaco ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, giovedì 26 marzo. Anche Viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città.

La decisione è stata presa a seguito del comunicato di allerta emesso dalla Protezione Civile Regionale, con codice arancione, che prevede anche a Monza raffiche di vento forti fino a 60-80 km/ora.

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