AREA P. DOMENICA LA POESIA DI CLAUDIO DAMIANI

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Redazione
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foto ipp/giorgio rossi- Milano 31/03/2020- emergenza coronavirus - palazzo marino sede comune di Milano - un minuto di silenzio con le bandiere a mezz'asta asta con sindaco Giuseppe Sala

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026 – Torna domenica 29 marzo, alle ore 10.30 in Aula consiliare a Palazzo Marino, Area P, l’appuntamento con la Poesia a Palazzo Marino. Titolo dell’incontro “La poesia di Claudio Damiani presentata da Marco Bellini”.
 
Damiani, autore di vari libri di poesia e vincitore di diversi concorsi, è stato tra i fondatori della rivista “Braci” (1980-84) e, nel 2013, di “Viva, una rivista in carne e ossa”. Nel 2016 ha pubblicato il saggio “La difficile facilità. Appunti per un laboratorio di poesia”. Suoi testi sono stati interpretati da Piera Degli Esposti, Nanni Moretti, Roberta Herlitzka, Giuseppe Cederna e altri.
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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