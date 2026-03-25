AREA P. DOMENICA LA POESIA DI CLAUDIO DAMIANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026 – Torna domenica 29 marzo, alle ore 10.30 in Aula consiliare a Palazzo Marino, Area P, l’appuntamento con la Poesia a Palazzo Marino. Titolo dell’incontro “La poesia di Claudio Damiani presentata da Marco Bellini”.



Damiani, autore di vari libri di poesia e vincitore di diversi concorsi, è stato tra i fondatori della rivista “Braci” (1980-84) e, nel 2013, di “Viva, una rivista in carne e ossa”. Nel 2016 ha pubblicato il saggio “La difficile facilità. Appunti per un laboratorio di poesia”. Suoi testi sono stati interpretati da Piera Degli Esposti, Nanni Moretti, Roberta Herlitzka, Giuseppe Cederna e altri.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.