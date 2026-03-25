Emissione francobollo INPGI – Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026. Poste Italiane comunica che oggi 25 marzo 2026 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica “i valori sociali” dedicato ai 100 anni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), relativo al valore della tariffa B pari a 1,30€.

Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Bozzetto a cura del Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce in primo piano il logo rivisitato per i 100 anni dell’istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), ente che gestisce dal 1926 la previdenza dei giornalisti, occupandosi oggi di raccogliere i contributi previdenziali obbligatori, di erogare le pensioni e le prestazioni in materia di assistenza e welfare specifiche per la categoria dei giornalisti liberi professionisti.

Completano il francobollo la legenda “ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI” “GIOVANNI AMENDOLA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Camera dei Deputati.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.

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