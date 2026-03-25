Incidente lungo la Tangenziale Ovest tra gli svincoli di Ticinese e Assago, 9 coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026 – Intorno alle ore 16.00, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord, nel tratto tra gli svincoli di Ticinese/Pavia e quello di Assago Famagosta, è avvenuto un maxi tamponamento tra più veicoli, nel quale sono rimaste coinvolte 9 persone. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che ha concluso subito il suo intervento, in quanto, fortunatamente, solo alcuni dei coinvolti sono rimasti contusi. Per due persone si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo e di Rozzano.

Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico ha subito forti rallentamenti per circa 2 ore.

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