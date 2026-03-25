L’anfiteatro dove il gioco è protagonista

Venerdì 27 marzo, nello spazio di via Acacie prendono il via le attività che l’amministrazione ha organizzato per “Strade in gioco”, iniziativa nazionale che vuole offrire a bimbi e ragazzi uno spazio all’aperto dove socializzare

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 marzo 2026 – Entra nel vivo “L’anfiteatro in gioco”, il progetto del Comune di Cesano Boscone risultato tra i vincitori del bando nazionale “Strade in gioco”. Per i prossimi due anni, l’area di via Acacie si trasformerà in un presidio educativo e ricreativo grazie a un piano di interventi destinato a favorire un uso innovativo degli spazi urbani a misura di bambini e adolescenti.

Promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), “Strade in gioco” ha l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi uno spazio all’aperto dove giocare e socializzare.

Le attività si avvieranno venerdì 27 marzo alle ore 17 nell’anfiteatro antistante la scuola dell’infanzia di via Acacie. Il pomeriggio prevede un laboratorio musicale e un momento dedicato alla lettura con la scrittrice Ilenia Marino, che presenterà il libro “Lauren e Plash”.

«Volevamo restituire ai nostri cittadini più giovani il diritto alla bellezza e alla socialità nel proprio quartiere – dice il sindaco Marco Pozza – e con l’idea progettuale per la quale abbiamo ottenuto il finanziamento riusciremo ad aggiungere un nuovo tassello alla visione di città anche a misura di bambino e giovane che abbiamo come amministrazione».

Il progetto “L’anfiteatro in gioco” punta a favorire il benessere psicofisico e la condivisione, offrendo alternative concrete all’isolamento della realtà virtuale.

«La nostra scommessa è promuovere iniziative – dice l’assessore ai giovani Aldo Guastafierro – che coinvolgano le nuove generazioni per favorirne l’autorealizzazione e il vivere il tempo libero in un contesto sereno».

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Istituto Comprensivo Alessandrini e di diverse realtà del Terzo settore. Oltre all’evento di venerdì, il programma de “L’anfiteatro in gioco” prevede nei mesi a venire l’allestimento di corner tematici dedicati a teatro, pittura, street art, fashion design e book crossing.

Redazione