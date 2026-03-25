Nella tarda serata di giovedì 26 e venerdì 27 marzoTram 15: è sostituito dal bus B15 tra Abbiategrasso e Rozzano

(mi-lorenteggio.com) Milano / Rozzano, 25 marzo 2026 – Nella tarda serata di giovedì 26 e venerdì 27 marzo ci sarà una manutenzione programmata sulla linea. Dopo le 21, i tram sono sostituiti dal bus B15 tra piazza Abbiategrasso e Rozzano.

Tram 15

I tram fanno servizio tra Duomo (via Dogana) e piazza Abbiategrasso. Tra piazza Abbiategrasso e Rozzano sono sostituiti dal bus B15.

Bus B15 tra Abbiategrasso, Gratosoglio e Rozzano – mappa

I bus partono da piazza Abbiategrasso, continuano in via Dei Missaglia e girano in via Baroni (Gratosoglio). In questo tratto, fanno le stesse fermate del bus N15. Da via Baroni continuano in via Curiel, viale Isonzo, via Mazzocchi, viale Romagna, viale Don Lonni e viale Liguria. Fanno capolinea in via Guido Rossa, dove ferma il tram 15.