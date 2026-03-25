PALAZZO MARINO. PROCESSI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, LA NOTA DEL COMUNE DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 marzo 2026 – Il Comune di Milano fa sapere di aver depositato presso il Tribunale di Milano una memoria, nell’ambito del procedimento giudiziario relativo a piazza Aspromonte e in qualità di “Persona offesa”, in opposizione alla richiesta di alcuni residenti di costituirsi parte civile contro gli imputati in sostituzione dell’ente.
La memoria, firmata dall’avvocato Antonello Mandarano, evidenzia come “il Comune – si legge – non sia stato per nulla inerte in relazione ai diversi processi avviati negli ultimi anni dalla Procura della Repubblica di Milano per contestare ipotesi di reato in materia urbanistica ed edilizia, né tanto meno con riferimento al presente processo, come dimostra questa stessa memoria”. A consolidare la posizione dell’Amministrazione, viene richiamata anche un’altra ampia e dettagliata memoria già depositata il 19 febbraio scorso presso il Tribunale di Milano in ordine al processo Stresa.
Palazzo Marino conferma quindi la volontà di non costituirsi parte civile nei confronti dei dipendenti comunali coinvolti nei processi in corso relativi a ipotesi di reato in materia urbanistica ed edilizia.
La decisione è coerente con quanto già precedentemente stabilito dalla Giunta che, con una delibera approvata nel febbraio 2024, aveva escluso l’interesse a costituirsi parte civile nei confronti dei dipendenti indagati nell’ambito dei procedimenti penali aperti.
Il Comune ricorda, infine, di “non aver in alcun modo rinunciato ad una eventuale azione risarcitoria per l’ipotesi – attualmente non ritenuta fondata dall’Amministrazione – in cui dovesse essere ravvisata la penale responsabilità degli imputati, all’esito del giudizio penale”.
Redazione