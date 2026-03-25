TAXI, ASSESSORE LUCENTE: VETTURE SEMPRE PIÙ ACCESSIBILI PER NON VEDENTI E CANI GUIDA, CONDIVISO PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE CON CATEGORIE E UNIONE CIECHI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 mar) Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la seduta della Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale. All’ordine del giorno, il potenziamento dell’accessibilità al servizio per le persone non vedenti accompagnate dai cani guida.

All’incontro, presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno partecipato i rappresentanti dei principali Comuni del bacino, le sigle di categoria, i sindacati, le associazioni dei tassisti e il presidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), Silvano Stefanoni.

“L’accessibilità al trasporto pubblico per le persone fragili e i loro cani guida – ha dichiarato l’assessore Lucente – è un pilastro della nostra azione di governo. Regione Lombardia conferma la sua grande attenzione verso una tematica che rappresenta un segnale di civiltà. È un impegno che trova il pieno accordo di tutte le parti in causa, dai tassisti agli enti coinvolti. L’obiettivo è incentivare ulteriormente i comportamenti virtuosi da parte degli autisti, che già oggi operano con grande correttezza”.

“Abbiamo condiviso – ha concluso l’assessore – un percorso di ulteriore sensibilizzazione rivolto agli operatori del settore. Regione è pronta a fare la propria parte collaborando con tutti gli attori per individuare soluzioni e strumenti idonei a rendere i mezzi sempre più accessibili e il viaggio confortevole per i non vedenti e i loro accompagnatori. Ringrazio l’Unione Italiana Ciechi per la totale sintonia in questo percorso collegiale, intrapreso per il bene della collettività e di tutti i cittadini”.

Redazione