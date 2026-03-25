Vacanze estive: iGrandiViaggi ricordal’imminente scadenza dell’offerta Best Price2026 e lancia i nuovi tour Explorer

Milano, 25 marzo 2026 – iGrandiViaggi ricorda la scadenza dell’offerta Best Price Estate 2026 fissata al 31 marzo per
alcuni dei villaggi mare del gruppo in Sardegna, Sicilia e Calabria, e annuncia il debutto di
Explorer, la nuova linea dedicata ai tour di taglio più curato e immersivo verso alcune delle
destinazioni più affascinanti dell’Asia e del mondo.
Le due direttrici, lette insieme, restituiscono il senso di una strategia precisa. Da un lato la vacanza
organizzata in villaggi turistici del gruppo affacciati sulle spiagge più belle del mare italiano,
con formule già note e molto richieste. Dall’altro un ampliamento dell’offerta tour operator, con
prodotti che puntano su gruppi contenuti, guide in italiano e una costruzione del viaggio che prova a
superare lo schema del “vedo tanto, capisco poco”.
È una scelta che allarga il perimetro del brand e che prova a tenere insieme due desideri oggi molto
presenti nel mercato: la comodità della prenotazione anticipata e il desiderio crescente di viaggi
memorabili oltreconfine. In questo quadro, l’offerta Best Price Estate 2026 e Explorer sono due
facce della stessa ambizione, quella di presidiare sia il viaggio vacanza sia il viaggio esperienza.
Il mare italiano resta centrale, ma attenzione alla scadenza del
31 marzo per trarre vantaggio dalle offerte Best Price
Le offerte Best Price Estate 2026 scadono il 31 marzo e riguardano diversi villaggi del gruppo
distribuiti in tre aree che da anni intercettano una quota molto alta della domanda estiva italiana:
Sardegna, Sicilia e Calabria.
La formula è rafforzata da un elemento commerciale molto forte: sconti per bambini e ragazzi
fino al 70%, oltre alla possibilità di aggiungere voli andata e ritorno dai principali aeroporti italiani
con trasferimenti collettivi a quota dedicata.
È un’impostazione che punta a semplificare il processo decisionale. Chi prenota adesso, in sostanza,
non compra soltanto un soggiorno, ma compra anche tempo, disponibilità e una maggiore libertà di
scelta sulle date. In un mercato in cui le settimane centrali dell’estate tendono a riempirsi in
anticipo, la leva della prenotazione anticipata continua a funzionare perché risponde a una domanda
concreta: evitare rincorse e compromessi, evitare il classico “ormai quello che volevamo non c’è
più”. Dentro questa logica, l’offerta Best Price Estate 2026 diventa il grimaldello commerciale
con cui il gruppo prova a trasformare marzo nel mese decisivo per chi pensa alla vacanza al mare
2026.
Maggiori informazioni in questa pagina web:
https://www.igrandiviaggi.it/offerte-igv/igvclub.cfm
Le strutture italiane firmate iGrandiViaggi incluse
Nel sud della Sicilia, l’area costiera della provincia di Ragusa si è affermata negli ultimi anni come
uno dei punti di riferimento del turismo balneare internazionale. In questo tratto di litorale sorgono
strutture come iGV Club Baia Samuele e Marispica, due villaggi immersi nella vegetazione tipica
della macchia mediterranea e affacciati su uno splendido mare e spiagge sabbiose, che si sviluppano
per lunghi tratti lungo la costa.
In Sardegna lo sguardo si sposta soprattutto tra il nord dell’isola e il versante sud-orientale, dove il
paesaggio alterna mare cristallino, aree naturali protette e località turistiche consolidate. In questo
contesto rientrano iGV Club Santagiusta, situato sul litorale di Castiadas, nella provincia di
Cagliari, e iGV Club Santaclara a Palau, affacciato sul mare che guarda verso l’arcipelago della
Maddalena.
In Calabria iGrandiViaggi propone il Club Vacanze Le Castella, una struttura situata lungo uno
dei tratti più suggestivi della costa ionica. Qui il paesaggio alterna ampie spiagge e profumi di
macchia mediterranea, all’interno di una baia dominata dalla presenza scenografica del celebre
Castello Aragonese, che rende questo angolo di litorale particolarmente riconoscibile..
Dalla vacanza classica al viaggio da vivere: Explorer è la
novità iGrandiViaggi
La seconda novità è forse quella che racconta meglio l’evoluzione del posizionamento del marchio
iGV. Explorer nasce come linea dedicata a chi non si accontenta di “fare un tour”, ma cerca un
viaggio costruito con una maggiore intensità narrativa e logistica. Guida esperta del posto che
parla italiano, hotel selezionati, visite calibrate per vivere appieno la destinazione, escursioni
già incluse e gruppi contenuti, generalmente tra 14 e 16 partecipanti. È un modello che prova a
prendere le distanze dai circuiti veloci, quelli pieni di tappe ma poveri di contenuto.
Molti tour Explorer includono allotment voli, garantendo tariffe competitive e partenze immediate,
con pacchetti pronti all’uso. Alcune partenze speciali — Esempio Giappone (27 aprile 2026) —
prevedono inoltre la presenza di accompagnatori italiani, esperti e profondamente legati ai Paesi che
raccontano.
Le destinazioni presenti nel catalogo Blue Explorer 2026, presentato in occasione della BIT a
Milano, coprono un arco geografico ampio e molto attrattivo: Cina, Giappone, Corea, Thailandia,
Vietnam, Bali, India, Uzbekistan, Sri Lanka e Turchia, una costruzione che guarda soprattutto al
viaggiatore interessato all’Oriente e all’Asia.
Maggiori informazioni sul sito https://www.igrandiviaggi.it/