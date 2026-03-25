Vacanze estive: iGrandiViaggi ricordal’imminente scadenza dell’offerta Best Price2026 e lancia i nuovi tour Explorer

Milano, 25 marzo 2026 – iGrandiViaggi ricorda la scadenza dell’offerta Best Price Estate 2026 fissata al 31 marzo per

alcuni dei villaggi mare del gruppo in Sardegna, Sicilia e Calabria, e annuncia il debutto di

Explorer, la nuova linea dedicata ai tour di taglio più curato e immersivo verso alcune delle

destinazioni più affascinanti dell’Asia e del mondo.

Le due direttrici, lette insieme, restituiscono il senso di una strategia precisa. Da un lato la vacanza

organizzata in villaggi turistici del gruppo affacciati sulle spiagge più belle del mare italiano,

con formule già note e molto richieste. Dall’altro un ampliamento dell’offerta tour operator, con

prodotti che puntano su gruppi contenuti, guide in italiano e una costruzione del viaggio che prova a

superare lo schema del “vedo tanto, capisco poco”.

È una scelta che allarga il perimetro del brand e che prova a tenere insieme due desideri oggi molto

presenti nel mercato: la comodità della prenotazione anticipata e il desiderio crescente di viaggi

memorabili oltreconfine. In questo quadro, l’offerta Best Price Estate 2026 e Explorer sono due

facce della stessa ambizione, quella di presidiare sia il viaggio vacanza sia il viaggio esperienza.

Il mare italiano resta centrale, ma attenzione alla scadenza del

31 marzo per trarre vantaggio dalle offerte Best Price

Le offerte Best Price Estate 2026 scadono il 31 marzo e riguardano diversi villaggi del gruppo

distribuiti in tre aree che da anni intercettano una quota molto alta della domanda estiva italiana:

Sardegna, Sicilia e Calabria.

La formula è rafforzata da un elemento commerciale molto forte: sconti per bambini e ragazzi

fino al 70%, oltre alla possibilità di aggiungere voli andata e ritorno dai principali aeroporti italiani

con trasferimenti collettivi a quota dedicata.

È un’impostazione che punta a semplificare il processo decisionale. Chi prenota adesso, in sostanza,

non compra soltanto un soggiorno, ma compra anche tempo, disponibilità e una maggiore libertà di

scelta sulle date. In un mercato in cui le settimane centrali dell’estate tendono a riempirsi in

anticipo, la leva della prenotazione anticipata continua a funzionare perché risponde a una domanda

concreta: evitare rincorse e compromessi, evitare il classico “ormai quello che volevamo non c’è

più”. Dentro questa logica, l’offerta Best Price Estate 2026 diventa il grimaldello commerciale

con cui il gruppo prova a trasformare marzo nel mese decisivo per chi pensa alla vacanza al mare

2026.

Maggiori informazioni in questa pagina web:

https://www.igrandiviaggi.it/offerte-igv/igvclub.cfm

Le strutture italiane firmate iGrandiViaggi incluse

Nel sud della Sicilia, l’area costiera della provincia di Ragusa si è affermata negli ultimi anni come

uno dei punti di riferimento del turismo balneare internazionale. In questo tratto di litorale sorgono

strutture come iGV Club Baia Samuele e Marispica, due villaggi immersi nella vegetazione tipica

della macchia mediterranea e affacciati su uno splendido mare e spiagge sabbiose, che si sviluppano

per lunghi tratti lungo la costa.

In Sardegna lo sguardo si sposta soprattutto tra il nord dell’isola e il versante sud-orientale, dove il

paesaggio alterna mare cristallino, aree naturali protette e località turistiche consolidate. In questo

contesto rientrano iGV Club Santagiusta, situato sul litorale di Castiadas, nella provincia di

Cagliari, e iGV Club Santaclara a Palau, affacciato sul mare che guarda verso l’arcipelago della

Maddalena.

In Calabria iGrandiViaggi propone il Club Vacanze Le Castella, una struttura situata lungo uno

dei tratti più suggestivi della costa ionica. Qui il paesaggio alterna ampie spiagge e profumi di

macchia mediterranea, all’interno di una baia dominata dalla presenza scenografica del celebre

Castello Aragonese, che rende questo angolo di litorale particolarmente riconoscibile..

Dalla vacanza classica al viaggio da vivere: Explorer è la

novità iGrandiViaggi

La seconda novità è forse quella che racconta meglio l’evoluzione del posizionamento del marchio

iGV. Explorer nasce come linea dedicata a chi non si accontenta di “fare un tour”, ma cerca un

viaggio costruito con una maggiore intensità narrativa e logistica. Guida esperta del posto che

parla italiano, hotel selezionati, visite calibrate per vivere appieno la destinazione, escursioni

già incluse e gruppi contenuti, generalmente tra 14 e 16 partecipanti. È un modello che prova a

prendere le distanze dai circuiti veloci, quelli pieni di tappe ma poveri di contenuto.

Molti tour Explorer includono allotment voli, garantendo tariffe competitive e partenze immediate,

con pacchetti pronti all’uso. Alcune partenze speciali — Esempio Giappone (27 aprile 2026) —

prevedono inoltre la presenza di accompagnatori italiani, esperti e profondamente legati ai Paesi che

raccontano.

Le destinazioni presenti nel catalogo Blue Explorer 2026, presentato in occasione della BIT a

Milano, coprono un arco geografico ampio e molto attrattivo: Cina, Giappone, Corea, Thailandia,

Vietnam, Bali, India, Uzbekistan, Sri Lanka e Turchia, una costruzione che guarda soprattutto al

viaggiatore interessato all’Oriente e all’Asia.

Maggiori informazioni sul sito https://www.igrandiviaggi.it/