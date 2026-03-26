Como, crea scompiglio al pronto soccorso, calci, pugni, testate e morsi agli agenti. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, un 38enne di Castellanza (VA), pregiudicato, l’uomo ha aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente, i poliziotti del Posto Fisso dell’ospedale S. Anna, gli agenti della volante e una delle guardie giurate in servizio al nosocomio.

Verso le 13.00 circa di ieri, i poliziotti del posto fisso di polizia dell’ospedale sono stati allertati dal personale medico del pronto soccorso, indicando poi il 38enne che in evidente stato di alterazione, stava inveendo contro di loro, l’uomo era giunto all’ospedale assieme alla fidanzata, i due, accompagnati dai carabinieri di Cantù (CO), precedentemente avevano creato qualche problema alla stazione di Luisago (CO).

Visto lo stato di agitazione del 38enne e la condotta violenta nei confronti dei poliziotti dell’ospedale, sono giunti in ausilio anche gli agenti di una volante e una guardia giurata in servizio al nosocomio, facendo aumentare sempre più la rabbia e la violenza dell’uomo, che tra calci, pugni, testate e morsi ha ferito due degli agenti e la guardia giurata, tutti refertati con prognosi che vanno da 4 a 7 giorni.

Nonostante l’aggressione subita, i poliziotti sono riusciti a contenere l’uomo e a portarlo in Questura dove, da un’ispezione sulla sua persona è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, che gli sono state sequestrate.

Sulla base della moltitudine di precedenti penali e di polizia a suo carico e sulla base dei reati commessi poco prima, il 38enne è stato arrestato e avvisato il P.M. di turno, portato alla casa Circondariale di Como in attesa del suo processo per direttissima, fissato questa mattina alle 11.00.