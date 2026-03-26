Corsico – On Pedullà (M5S – The Left): Un Piano europeo per il diritto alla casa, incontro pubblico



I(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 marzo 2026 – In vista del primo Summit europeo sull’edilizia abitativa del 2026, l’eurodeputato Gaetano Pedullà (M5S – The Left), promuove a Corsico l’incontro pubblico: “Un Piano europeo per il diritto alla casa”, per discutere con cittadini e istituzioni di diritto all’abitare, Piano Casa europeo e edilizia sociale. Sabato, 28 marzo ore 16.30, presso il Saloncino La Pianta, Via Giacomo Leopardi 7, Corsico

On. Pedullà (M5S – The Left): “L’emergenza casa colpisce milioni di giovani, famiglie, studenti e lavoratori in tutta Europa, con affitti e prezzi delle abitazioni fuori controllo. Per la prima volta, nel dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato un Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili, che mobilita circa 150 miliardi di euro l’anno per colmare un deficit stimato in 2 milioni di abitazioni mancanti ogni anno e punta su edilizia sociale, semplificazione burocratica, rigenerazione urbana e tutela dei soggetti più vulnerabili”. Il Movimento 5 Stelle, pur valutando positivamente l’avvio di una strategia europea, chiede misure più incisive: controllo effettivo dei canoni di locazione e un forte rilancio dell’edilizia residenziale pubblica, per garantire davvero il diritto alla casa e contrastare la speculazione immobiliare.



Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “In Lombardia il diritto alla casa è stato trasformato in un privilegio per pochi, mentre migliaia di alloggi popolari restano vuoti e degradati. Le misure di sostegno agli affitti in Lombardia sono ridotte all’osso, parliamo di risorse che a malapena arrivano a 5 milioni di euro e solo grazie allo stimolo e all’approvazione di un nostro emendamento, condiviso con le forze di opposizione, nell’ultima seduta di bilancio. È la prova che la Giunta lombarda non ha alcuna strategia seria per tutelare chi rischia di perdere la casa e interviene il minimo indispensabile, solo quando è costretta dall’azione dell’opposizione”.

Partecipano: Gaetano Pedullà, Eurodeputato M5S, Gruppo The Left; Massimo De Rosa, Coordinatore M5S Città Metropolitana di Milano; Vincenzo Lepori, M5S GT Visconteo e Stefano Salcuni, Assessore Comune di Corsico

Relatori: Gaetano Pedullà, Eurodeputato M5S; Marco Pellegrini, Deputato M5S; Agostino Santillo, Deputato M5S e Nicola Di Marco, Capogruppo M5S Regione Lombardia.

Moderatore: Andrea Sparaciari, giornalista “La Notizia”

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