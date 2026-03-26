(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2026 – Dal 9 all’11 ottobre torna a MIND – Milano Innovation District, la seconda edizione del CultureLink Festival, il festival organizzato dall’impresa sociale Stripes, insieme a Pedagogika.it, e dedicato al mondo dell’educazione e dell’innovazione sociale.

Dopo la prima edizione del 2024, che ha visto 35 eventi, 80 relatrici e relatori e oltre 1.500 partecipanti, il Festival torna con un focus ancora più forte sui concetti di individualità e collettività. Il tema dell’edizione 2026, Persone, invita a rimettere al centro l’essere umano in un tempo attraversato da trasformazioni rapide e profonde, esplorando come l’identità del singolo sia strettamente intrecciata al destino della comunità.

Il CultureLink Festival nasce dal desiderio di fare cultura e creare connessioni: tra persone, tra generazioni, ma anche tra Terzo Settore, imprese sociali con il mondo pubblico, accademico e profit, con l’obiettivo di costruire relazioni, sviluppare reti e generare comunità. CultureLink rappresenta uno spazio di incontro per educatori, formatori, professionisti del settore culturale e sociale e per chiunque voglia approfondire nuovi approcci e metodologie nell’ambito dell’educazione e dell’innovazione sociale.

Al centro di quest’edizione, l’incontro tra le generazioni e il potere trasformativo dell’intelligenza emotiva. Anche quest’anno, il Festival propone dibattiti, promuove il confronto e la condivisione su temi attuali e di interesse sociale. Si parlerà di tecnologie digitali e diritti collettivi, giovani e salute mentale, parità di genere e disabilità. Grande attenzione verso questi e altri temi che oggi si presentano come sfide individuali e soprattutto collettive.

Tavoli tematici, convegni, workshop e laboratori per una tre giorni che vedrà il coinvolgimento di operatori del sociale, docenti, esperti di educazione, innovazione, sostenibilità, parità di genere, salute mentale, ma anche istituzioni, organizzazioni del terzo settore, mondo accademico, bambini e bambine, giovani e famiglie per costruire cultura e dare vita a una in una comunità capace di ascolto, responsabilità e futuro.

“CultureLink nasce proprio dalla convinzione che il cambiamento sociale si costruisce insieme, attraverso il dialogo e l’incontro tra mondi diversi. Non vogliamo essere un palcoscenico dove qualcuno parla e gli altri ascoltano: vogliamo essere uno spazio vivo, in cui educatori, istituzioni, famiglie, imprese e comunità si mettano realmente in ascolto gli uni degli altri. Il tema Persone ci ricorda che al centro di ogni innovazione, di ogni politica, di ogni progetto educativo, c’è sempre un essere umano con la sua storia, la sua identità, i suoi legami. CultureLink è il luogo in cui queste storie si incontrano e da cui possono nascere nuove visioni condivise per il futuro.” – Dafne Guida Presidente e Direttrice di Stripes Coop

Il Festival si propone inoltre come un progetto condiviso, aperto a collaborazioni generative con partner, sponsor e realtà che desiderino contribuire a costruire il futuro delle persone e delle comunità.

Il programma completo sarà presentato nei prossimi mesi. È già possibile iscriversi alla newsletter per ricevere aggiornamenti e restare informati sulle novità.

Stripes è un’impresa sociale specializzata in ambito socio-educativo-pedagogico e assistenziale composta da oltre 600 persone. Inizia la sua attività con la gestione dei servizi per la prima infanzia ma negli anni 2000 sviluppa competenze anche in altri ambiti formativi, scolastici ed extrascolastici gestendo servizi di educazione domiciliare, scolastica e di strada. Ma Stripes si occupa anche di disabilità, servizi per le famiglie, mediazione linguistica, facilitazione, comunicazione pubblica ed editoriale, nuove tecnologie e convegnistica. Oggi Stripes gestisce 35 asili nido, 4 scuole per l’infanzia, 2 spazi 0-6 per le famiglie a Pavia e Vanzago e 3 centri psicopedagogici clinici. Stripes pubblica inoltre una rivista bimestrale, Pedagogika.it, ha creato in collaborazione con diverse università italiane ed europee lo Stripes Digitus Lab, il Centro internazionale di ricerca e innovazione sulla robotica educativa e le tecnologie digitali e ha dato vita a Biobab, un asilo nido all’interno della casa circondariale di Bollate aperto alle famiglie del territorio, ai figli delle detenute e ai figli del personale di polizia penitenziaria e dipendenti della casa circondariale.