GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, GIOVEDÌ 26 MARZO

(mi-lorenteggio.com Milano, 26 marzo 2026 – Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, giovedì 26 marzo.
PALAZZO LOMBARDIA. ASSESSORE MAIONE A EVENTO ‘PER UNA RETE DELLE MINIERE TURISTICHE IN LOMBARDIA’
L’assessore regionale all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, partecipa all’evento ‘Per una rete delle miniere turistiche in Lombardia’, iniziativa dedicata alla transizione del patrimonio minerario presente sul territorio regionale come risorsa turistica.
– ore 9.30, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N1, 39° piano.
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MILANO, SOTTOSEGRETARIO CATTANEO A EVENTO ‘L’EUROPA, L’UCRAINA E LA LIBERTÀ DI PENSIERO’
Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, partecipa all’evento ‘ L’Europa, l’Ucraina e la libertà di pensiero’, promosso dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia.
– ore 9.30, Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 59 – Milano), Sala Pirelli.
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MILANO, ASSESSORE SERTORI AD ASSEMBLEA ELETTIVA CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA LOMBARDIA
L’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa, a Milano, all’assemblea elettiva di Confcooperative Consumo e Utenza Lombardia intervenendo nel panel sul tema ‘Cooperative elettriche: un modello di governance energetica di prossimità territoriale’.
– ore 10, Palazzo Castiglioni (corso Venezia, 47 – Milano), sala del turismo.
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MILANO, ASSESSORE CARUSO A PRESENTAZIONE PROGETTO INNOVACULTURA
L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa a Milano alla presentazione della seconda edizione del bando InnovaCultura, il progetto di Regione Lombardia, insieme a Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia, pensato per sostenere progetti innovativi realizzati da partenariati di imprese culturali e creative.
– ore 11, Cariplo Factory (via Ambrogio Bergognone da Fossano, 34 – Milano).
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MILANO, ASSESSORE COMAZZI ACCOGLIE VETTURE COPPA MILANO-SANREMO
L’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi accoglie le vetture storiche che partecipano alla diciassettesima edizione della Coppa Milano-Sanremo, la più antica corsa automobilistica d’Italia. Prevista la sfilata di 80 auto storiche che sosteranno in piazza Città di Lombardia dalle 16 alle 17, alla presenza di pubblico e istituzioni.
– ore 16, piazza Città di Lombardia, (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano)
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MILANO, ASSESSORE CARUSO VISITA MOSTRA ‘DUOMO D’AUTORE’
L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, al Museo del Duomo di Milano visita la mostra ‘Duomo d’Autore – Scatti contemporanei per la Cattedrale di Milano’, una rassegna fotografica composta da immagini realizzate tra la fine degli anni ‘50 del Novecento e il 2025.
– ore 17, Museo del Duomo (via Carlo Maria Martini, 1 – Milano), Sala Gian Galeazzo.