Punkreas – Annunciate nuove date a maggio e giugno del DIY TOUR 2026 dove il pubblico è protagonista

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2026 – È appena iniziato dal Live Club di Trezzo sull’Adda lo scorso 20 marzo con il tutto esaurito il tour che riporta i Punkreas sui palchi di tutta Italia. Il DIY TOUR 2026, prosegue già questa settimana dal Capitol di Pordenone, sabato 28 marzo, e si aggiungono oggi nuove date a maggio e giugno 2026, con un calendario che si amplia e gli appuntamenti che si moltiplicano per i fan della band.

Queste le date del DIY TOUR 2026 confermate:

20 marzo– Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

28 marzo – Pordenone – Capitol

18 aprile – Quartucciu (CA) – Cuevarock/CazzoFai! Fest

23 aprile – Roma – Bella Cae c/o Testaccio Estate CAMBIO DATA!

25 aprile – Gattarico (RE) – Casa Cervi

30 aprile – Borgo Tossignano (BO) – Fësta dla béra

22 maggio – Arco (TN) – Festa dell’informazione Indipendente

29 maggio – Morbegno (SO), Morborock NUOVA DATA!

30 maggio – Ferrara – Rockafe NUOVA DATA!

31 maggio – Morengo (BG) – Torneo Palo di Morengo NUOVA DATA!

2 giugno – Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest NUOVA DATA!

20 giugno – San Michele del Piave (TV) – Full Pipe Rock Festival NUOVA DATA!

Perché DIY? Perché sono i fan dei Punkreas a contribuire alla creazione della scaletta: attraverso le votazioni del pubblico, la band sta costruendo il suo spettacolo, ribaltando le dinamiche tradizionali e riaffermando un’idea di musica come spazio condiviso e partecipato. Un gesto che riflette perfettamente lo spirito DIY che da sempre anima i Punkreas e che celebra il legame diretto, fisico e politico con chi li segue fin dagli esordi: una carriera costruita sui palchi, nelle scene indipendenti, nelle autoproduzioni e nelle collaborazioni, senza mai rinunciare a una voce riconoscibile e a un’attitudine libera.

Un nuovo capitolo nella storia di una band che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento imprescindibile del punk-rock italiano. Mentre sono al lavoro in studio su nuovo materiale discografico, i Punkreas hanno scelto di non interrompere il contatto diretto con il palco e con il proprio pubblico, confermando ancora una volta quanto il live resti il cuore pulsante del loro percorso. Un tour che nasce da un’idea semplice e radicale allo stesso tempo: riportare al centro la dimensione collettiva del concerto, trasformando ogni data in un rito condiviso, costruito insieme al pubblico.

Il DIY TOUR 2026 si inserisce quindi in un percorso artistico che negli ultimi anni ha visto la band protagonista di un’instancabile attività live, capace di coinvolgere decine di migliaia di persone in tutta Italia, e arriva dopo un 2025 particolarmente significativo, segnato dal trentennale di “Paranoia e Potere”, album simbolo della loro storia.

Queste date rappresentano per i Punkreas un viaggio che unisce passato e presente, storia e attitudine, e una voglia mai spenta di stare sul palco e suonare insieme alla propria comunità.

DIY TOUR 2026 è organizzato prodotto da Rollover Production e Tube Agency. I biglietti sono già disponibili in prevendita a questo link: https://punkreas.fanlink.tv/live.