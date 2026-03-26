VERDE. LA MAURA, DA GIUNTA INDIRIZZI PER LA TUTELA DELL’AREA

Il mandato all’Avvocatura per intervenire nella causa pendente ed esercitare diritto di prelazione da parte del Comune

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2026 – La Giunta di Palazzo Marino ha approvato gli Indirizzi per la tutela ambientale e la salvaguardia a verde del compendio “La Maura-Trenno-Centro Ippico Cottica”, a nord-ovest della città, nel Municipio 8. A tal fine, il Comune di Milano intende intervenire nel giudizio ancora pendente al Tribunale di Milano tra Snaitech S.p.A. e F3AGreen S.r.l. per la compravendita dell’area: l’eventuale sentenza costituirebbe, infatti, il momento rilevante per poter esercitare il diritto di prelazione da parte del Comune.

Il provvedimento ha come obiettivo prioritario la tutela integrale, la salvaguardia e la valorizzazione a verde dell’area e conferma l’importanza del mantenimento della destinazione a grande spazio verde, permeabile e naturalistico. L’area è di fondamentale rilevanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico: si tratta di uno dei più estesi polmoni verdi nella parte ovest della città, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

L’eventuale acquisizione pubblica dell’area – in linea con le strategie di tutela del verde, di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici del Piano Aria e Clima, così come con gli obiettivi di salvaguardia del suolo non edificato del Piano di Governo – consentirebbe di consolidare e rafforzare il sistema dei parchi dell’ovest milanese, garantendo la continuità ecologica tra Bosco in Città, Parco delle Cave e Parco di Trenno, contribuendo così alla crescita del patrimonio verde e al consolidamento del verde come infrastruttura urbana capace di generare benefici ambientali e climatici.

“Un’area che vogliamo possa essere parte integrante della rete di parchi, zone agricole, corridoi ecologici del nord ovest della città, e che vede l’Amministrazione impegnata perché rimanga a verde inedificato – commenta la Vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo –. Il Comune conferma il proprio impegno per la tutela di questo comparto e insieme del sistema degli ippodromi di Milano, per fare della Maura un nuovo grande parco urbano”.

“Con questo provvedimento l’Amministrazione si impegna a proteggere una grandissima area verde che ha un valore ambientale straordinario per il sistema del paesaggio e della natura della nostra città – commenta l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Si tratta di un atto politico importante, in linea con il lavoro svolto in questi anni sull’infrastruttura verde e con il Piano del Verde e del Paesaggio che stiamo predisponendo. Gli alberi, i parchi, gli spazi verdi nei contesti urbani svolgono un ruolo determinante per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici riducendo l’inquinamento, l’effetto isole di calore, il rischio idraulico, i danni creati da fenomeni meteorologici intensi come tempeste o prolungati periodi di siccità. Per questo la delibera di questa mattina assume un grande valore e sottolinea la volontà del Comune di proteggere un’area che vogliamo restituire alla città connettendo un grande sistema di parchi urbani”.

Redazione