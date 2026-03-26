VERDE. LA MAURA, DA GIUNTA INDIRIZZI PER LA TUTELA DELL’AREA

Di
Redazione
-
0
3

Il mandato all’Avvocatura per intervenire nella causa pendente ed esercitare diritto di prelazione da parte del Comune

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2026 – La Giunta di Palazzo Marino ha approvato gli Indirizzi per la tutela ambientale e la salvaguardia a verde del compendio “La Maura-Trenno-Centro Ippico Cottica”, a nord-ovest della città, nel Municipio 8. A tal fine, il Comune di Milano intende intervenire nel giudizio ancora pendente al Tribunale di Milano tra Snaitech S.p.A. e F3AGreen S.r.l. per la compravendita dell’area: l’eventuale sentenza costituirebbe, infatti, il momento rilevante per poter esercitare il diritto di prelazione da parte del Comune.

Il provvedimento ha come obiettivo prioritario la tutela integrale, la salvaguardia e la valorizzazione a verde dell’area e conferma l’importanza del mantenimento della destinazione a grande spazio verde, permeabile e naturalistico. L’area è di fondamentale rilevanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico: si tratta di uno dei più estesi polmoni verdi nella parte ovest della città, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.
L’eventuale acquisizione pubblica dell’area – in linea con le strategie di tutela del verde, di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici del Piano Aria e Clima, così come con gli obiettivi di salvaguardia del suolo non edificato del Piano di Governo – consentirebbe di consolidare e rafforzare il sistema dei parchi dell’ovest milanese, garantendo la continuità ecologica tra Bosco in Città, Parco delle Cave e Parco di Trenno, contribuendo così alla crescita del patrimonio verde e al consolidamento del verde come infrastruttura urbana capace di generare benefici ambientali e climatici.

“Un’area che vogliamo possa essere parte integrante della rete di parchi, zone agricole, corridoi ecologici del nord ovest della città, e che vede l’Amministrazione impegnata perché rimanga a verde inedificato – commenta la Vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo –. Il Comune conferma il proprio impegno per la tutela di questo comparto e insieme del sistema degli ippodromi di Milano, per fare della Maura un nuovo grande parco urbano”.

“Con questo provvedimento l’Amministrazione si impegna a proteggere una grandissima area verde che ha un valore ambientale straordinario per il sistema del paesaggio e della natura della nostra città – commenta l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Si tratta di un atto politico importante, in linea con il lavoro svolto in questi anni sull’infrastruttura verde e con il Piano del Verde e del Paesaggio che stiamo predisponendo. Gli alberi, i parchi, gli spazi verdi nei contesti urbani svolgono un ruolo determinante per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici riducendo l’inquinamento, l’effetto isole di calore, il rischio idraulico, i danni creati da fenomeni meteorologici intensi come tempeste o prolungati periodi di siccità. Per questo la delibera di questa mattina assume un grande valore e sottolinea la volontà del Comune di proteggere un’area che vogliamo restituire alla città connettendo un grande sistema di parchi urbani”.

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui