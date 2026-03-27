AEROSPAZIO, INTERGRUPPO CONSILIARE SULLA SPACE ECONOMY, GARAVAGLIA (FDI) “I GIOVANI SCRIVONO OGGI IL FUTURO DELL’INNOVAZIONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – “Lo spazio, che solo pochi decenni fa appariva come un orizzonte lontano e irraggiungibile, oggi è diventato un terreno concreto di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità della vita. Ed è proprio nelle mani delle nuove generazioni che si trova la responsabilità di scrivere il prossimo capitolo di questa storia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e componente dell’intergruppo consiliare sulla Space Economy, Christian Garavaglia, a margine dell’iniziativa promossa dal Lombardia Aerospace Cluster insieme a Regione Lombardia, dal titolo “Aerospazio e STEM: un’opportunità per i giovani nel futuro”, andata in scena nella Sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia.

“All’età degli studenti coinvolti oggi, le generazioni precedenti guardavano allo spazio come a qualcosa di irraggiungibile. Poi l’uomo è arrivato sulla Luna e da lì è iniziata una trasformazione straordinaria, che oggi continua a ritmo ancora più veloce. Le tecnologie sviluppate nello spazio migliorano già la vita sulla Terra e nei prossimi trent’anni assisteremo a cambiamenti ancora più profondi, che oggi possiamo solo immaginare”.

“Quella davanti a noi è una pagina bianca – prosegue Garavaglia – che dobbiamo scrivere insieme. Saranno i giovani a raccontarci cosa accadrà, ma serve fin da ora un impegno comune per costruire un futuro più innovativo, sostenibile e accessibile a tutti”.

All’incontro hanno partecipato, in presenza e in collegamento, l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, il presidente del Lombardia Aerospace Cluster Paolo Cerabolini, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Luciana Volta, insieme a rappresentanti di primo piano del settore come Massimo Claudio Comparini, Walter Cugno, Roberto Garavaglia, Riccardo Busca, Giulia Bassani, Veronica Ielmini, Alessandro Foresio e Stefano Gualandris. Presente anche il consigliere regionale Ivan Rota, componente dell’intergruppo.

“Rendere lo spazio sempre più accessibile e sostenibile – conclude il capogruppo Garavaglia – significa creare opportunità concrete per il nostro sistema produttivo e per i giovani. L’intergruppo consiliare sulla Space Economy conferma inoltre il proprio impegno sul piano istituzionale. È una sfida che riguarda tutti e che la Lombardia vuole continuare a guidare da protagonista”.