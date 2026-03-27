AMAGA, EDUCAZIONE AMBIENTALE: OLTRE 1.100 STUDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO DIDATTICO 2025

Crescono adesioni e partecipazione nelle scuole del territorio: +140% rispetto allo scorso anno

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 27 marzo 2026 – Prosegue con risultati significativi il progetto didattico promosso da Amaga nelle scuole del territorio, confermandosi un punto di riferimento per l’educazione ambientale delle nuove generazioni. A metà del percorso dell’anno scolastico 2025-2026, i numeri raccontano infatti una crescita importante sia in termini di adesioni sia di studenti coinvolti.

Dopo l’esperienza dello scorso anno scolastico 2024-2025, dal titolo “Giochiamo con l’Agenda 2030”, che aveva coinvolto 22 classi per un totale di 474 studenti, l’edizione attuale ha registrato un deciso incremento: sono infatti 57 le classi partecipanti, per un totale di 1.151 studenti.

Il progetto si articola in due percorsi distinti, calibrati in base all’età degli studenti: per la scuola primaria è stato proposto il modulo “La riduzione dei rifiuti parte dalle nostre scelte quotidiane”, mentre per la scuola secondaria di primo grado il percorso “La sostenibilità per affrontare le sfide ambientali di oggi e domani”.

A queste attività si aggiunge anche un’importante iniziativa formativa rivolta agli studenti dell’Istituto Torno di Castano Primo, che ha richiesto una conferenza specifica sulle biotecnologie ambientali, tema strettamente connesso all’attività di Amaga. L’incontro coinvolgerà tutte le classi quarte dell’istituto, comprendendo indirizzi liceali e tecnici.

«I numeri di quest’anno – dichiara il presidente di Amaga, Piero Bonasegale – confermano quanto sia fondamentale investire nell’educazione ambientale fin dalle prime fasi del percorso scolastico. Il forte aumento delle classi e degli studenti coinvolti dimostra una crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti. Amaga ritiene strategico continuare il lavoro al fianco delle scuole per formare cittadini consapevoli, capaci di affrontare le sfide ambientali di oggi e di domani con responsabilità e competenza».

Il progetto rappresenta così non solo un’occasione formativa, ma anche un investimento concreto sul futuro del territorio, attraverso la diffusione di buone pratiche e di una cultura ambientale sempre più condivisa.