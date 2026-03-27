AMBIENTE. LE LUCI DELLA TORRE DEL FILARETE SI SPENGONO PER L’ORA DELLA TERRA

Sabato 28 marzo il Comune aderisce all’iniziativa internazionale del Wwf per sensibilizzare su sostenibilità e cambiamenti climatici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – Il Comune di Milano aderisce all’Earth hour 2026, l’ora della Terra, l’iniziativa internazionale del WWF che vuole sensibilizzare sui cambiamenti climatici con un gesto semplice: spegnere la luce.

Per questo domani, sabato 28 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, Milano spegnerà per un’ora le luci della Torre del Filarete del Castello Sforzesco, uno dei simboli della città.

Grazie anche alla collaborazione con A2a, Milano risponde così all’appello di sensibilizzazione verso sostenibilità e risparmio energetico che unisce le città e i cittadini e le cittadine di tutto il mondo.



“Spegnere la luce per questi 60 minuti è un gesto importante e significativo: un messaggio concreto, ben visibile, condiviso da migliaia di cittadini e cittadine nel mondo, che ci coinvolge tutti e tutte su un tema fondamentale come quello della transizione energetica, del consumo consapevole e delle energie rinnovabili – commenta l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. La crisi ambientale e politica ci mette di fronte sempre più alla necessità di cambiare le nostre abitudini e di liberarci dalla dipendenza delle fonti fossili. Ringrazio quindi il WWF per questa iniziativa preziosa e chiunque aderirà”.