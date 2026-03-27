BERGAMO. L’INSEGNANTE AGGREDITA STA MEGLIO, ASSESSORE TIRONI HA INCONTRATO IN OSPEDALE LA PROFESSORESSA MOCCHI: IL SUO CORAGGIO È STRAORDINARIO

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 27 marzo 2026 – Sta meglio la professoressa Chiara Mocchi, aggredita due giorni fa da uno studente di 13 anni all’istituto Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario.

Le ha fatto visita nel pomeriggio all’Ospedale Papa Giovanni XXIII l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia Simona Tironi che, a nome dell’intera Giunta, ha espresso solidarietà e vicinanza alla docente accoltellata.

“Le parole scritte nella sua lettera aperta – ha sottolineato Tironi – hanno risuonato nei nostri cuori, soprattutto quando afferma che ‘Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte: verso una scuola più attenta, verso una comunità più unita, verso un modo nuovo di stare accanto ai ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, come magari quello che mi ha colpito che forse nel profondo non saprà neanche perché’ .

“Il suo coraggio è davvero encomiabile – ha concluso l’assessore – per non dire straordinario”.

Redazione