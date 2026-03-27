Bollate. In cammino per la pace: 46^ Marcia della Fraternità

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 marzo 2026. Domenica 19 Aprile 2026 Bollate si mette in moto! Torna l’appuntamento con la Marcia della Fraternità, un momento speciale per riscoprire il valore dello stare insieme e della solidarietà.

Ecco il programma

Domenica 19 Aprile 2026, dalle ore 09.15 alle 12.00 circa

Partenza dall’oratorio di Ospiate via Fornace Mariani n. 14 - Castellazzo – Bollate Centro e ritorno in oratorio



Il ricavato della Marcia contribuirà a sostenere l'accoglienza di sfollati dalla Siria.



Non solo una passeggiata, ma un gesto collettivo per ribadire l’importanza del dialogo e dell'accoglienza nella nostra comunità.



Info: 347 5846453 - 02 3503136

email: segreteria.smonica@gmail.com