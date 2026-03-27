Como, rapina il bancomat ad un amico e poi lo colpisce con un bastone, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 27 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà, per tentata rapina, un 30enne cittadino somalo, con precedenti di polizia, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio.

Nel primo pomeriggio di ieri, un 39enne del Burundi si è presentato in Questura con il viso sanguinante, riferendo al poliziotto di guardia di essere stato aggredito e rapinato in Piazza San Rocco da un somalo di sua conoscenza.

Nell’occasione ha raccontato che, mentre si trovava in Piazza San Rocco, il somalo gli aveva strappato dalle mani il bancomat e, dopo essersi dato alla fuga, lo aveva colpito al viso con un pezzo di legno, mentre il derubato stava tentando di inseguirlo a piedi.

È emerso inoltre che il 30enne somalo aveva già sottratto alla vittima una precedente tessera bancomat un paio di settimane prima, poi bloccata dopo che il derubato aveva scoperto alcuni pagamenti impropri e l’aveva sostituita con quella odierna.

Raccolte precise descrizioni del rapinatore, i poliziotti della volante poco dopo lo hanno rintracciato in piazza San Rocco, senza tuttavia trovargli addosso la carta bancomat rapinata.

Portato in Questura, sulla base della lista dei suoi precedenti penali e di polizia e considerato il suo stato di irregolarità sul territorio, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà per tentata rapina.

La vittima invece, dopo la stesura della denuncia è stata accompagnata, con una autolettiga del 118, all’ospedale S. Anna per essere medicato per le ferite riportate.