COPPA MILANO SANREMO, 80 AUTO STORICHE SFILANO IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 marzo 2026 – Piazza Città di Lombardia ha ospitato oggi 80 auto d’epoca e relativi equipaggi, in occasione della 17esima edizione della Coppa Milano-Sanremo. A fare gli onori di casa in rappresentanza della Regione l’assessore lombardo a Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi che ha sottolineato il grande valore sportivo e identitario della manifestazione.

“La Coppa Milano Sanremo è una gara storica che supportiamo da anni – ha spiegato Comazzi – ma oggi è un momento molto bello perché nella piazza principale di Regione Lombardia ospitiamo queste auto meravigliose. Le auto d’epoca – ha aggiunto – sono sempre di più oggetto di grande attenzione da parte dei collezionisti, ed è un settore in grande espansione, l’abbiamo visto anche all’ultima fiera”.

Secondi i dati ACI, il settore delle auto d’epoca e storiche in Italia rappresenta un comparto economico di enorme rilievo, con un valore stimato di oltre 104 miliardi di euro. Questo patrimonio, composto da auto con oltre vent’anni di età, non è solo una passione, ma rappresenta un vero e proprio asset finanziario, con un giro d’affari che supera i 2 miliardi di euro. In quest’ottica, le auto d’epoca non sono solo veicoli, ma anche investimenti intesi come una forma di bene rifugio, capace di mantenere o incrementare il proprio valore nel tempo.

“Le auto d’epoca, non sono solo belle – ha aggiunto l’assessore – ma hanno una meccanica straordinaria e quindi dobbiamo educare le nuove generazioni alla bellezza e sempre di più far capire ai nostri giovani che la cultura delle auto d’epoca è un valore che dobbiamo difendere e promuovere, perché rappresenta la storia e l’identità anche della nostra Regione, nonché del nostro Paese. Sono la nostra memoria”.

Insieme all’aspetto sportivo e stilistico, “gare come la Coppa Milano Sanremo – ha chiosato l’assessore – sono anche cultura e promozione delle bellezze del territorio perché si snoda dalla pianura alla montagna fino al mare, lungo un percorso di 310 chilometri che attraversa tre delle Regioni più belle d’Italia”.

L’EDIZIONE 2026 – L’iconica coppa Milano-Sanremo, la competizione più elegante d’Italia, giunta alla sua XVII rievocazione storica, si prepara per un’edizione unica in un mix di paesaggi marittimi e montani in grado di affascinare da sempre i concorrenti e di far assaporare appieno alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra meravigliosa penisola, tra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Un totale di circa 80 equipaggi avrà l’occasione di cimentarsi in un percorso reso ancora più tecnico dalle prove speciali, che superano le 100, comprese quelle di media. Oltre 1.000 chilometri di gara e più di 150 comuni attraversati nell’ottica di creare un format avvincente ed esclusivo.

L’Automobile Club Milano sarà anche quest’anno l’ente che ufficialmente patrocinerà e supporterà la manifestazione e tramite il suo organo sportivo Aci sport, ne conferirà valenza agonistica nell’ambito del campionato italiano grandi eventi.

“Se guardiamo queste auto – ha concluso Comazzi – ciascuno di noi ha dei ricordi, ha una memoria, ha una storia. Sono modelli che hanno fatto anche la storia dell’automobilismo, ma penso che si capisca anche il valore di queste automobili, cioè come venivano disegnate, l’eleganza della loro estetica e soprattutto anche una meccanica che assolutamente ancora oggi tiene alla grande. Regione Lombardia sarà sempre a fianco e a supporto di queste iniziative.