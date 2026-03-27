DOMENICA 29 MARZO, CON IL PONTIFICALE DELLE PALME, SI APRE IN DUOMO LA SETTIMANA SANTA: TUTTE LE CELEBRAZIONI E GLI IMPEGNI DI MONS. DELPINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – L’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, domenica 29 marzo presiederà il Pontificale delle Palme, celebrazione che segna l’inizio della Settimana santa (chiamata anche, nel rito ambrosiano, Settimana autentica).

La funzione avrà inizio alle ore 10.30 con la benedizione degli ulivi e delle palme presso Santa Maria Annunciata in Camposanto, seguita dalla processione che raggiungerà il portone principale della Cattedrale, in ricordo dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Alle ore 11, in Duomo, sarà celebrata la Messa.

In preparazione alla Pasqua, lunedì 30 marzo alle ore 18.30, sempre in Cattedrale, si terrà una celebrazione penitenziale dal titolo “Alzati e cammina”, presieduta dall’Arcivescovo, a cui sono invitati tutti i fedeli che desiderano vivere un momento di riconciliazione con il Signore e con la Chiesa.

Giovedì 2 aprile, alle 9.15, sarà la volta della Messa Crismale (preceduta dalla preghiera dell’Ora Terza), a cui sono invitati in particolare i sacerdoti e i diaconi che operano in Diocesi e durante la quale il vescovo consacra gli oli santi: il crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi.

Nel pomeriggio di giovedì si apriranno i riti del Triduo Pasquale, per i cristiani cuore di tutto l’anno liturgico. Queste le funzioni che verranno presiedute dall’Arcivescovo Delpini in Duomo:

2 aprile, Giovedì Santo – Ore 17.30, Rito della Lavanda dei piedi : in questo anno in cui ricorre l’ottocentesimo anniversario dalla morte di San Francesco di Assisi a partecipare al rito saranno dodici religiosi francescani e francescane. A seguire, celebrazione della Messa nella Cena del Signore .

: in questo anno in cui ricorre l’ottocentesimo anniversario dalla morte di San Francesco di Assisi a partecipare al rito saranno dodici religiosi francescani e francescane. A seguire, celebrazione della . 3 aprile, Venerdì Santo – Ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; ore 17.30, Celebrazione della Passione e Deposizione del Signore .

– Ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; . 4 aprile, Sabato Santo – Ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; ore 21, Veglia Pasquale di Resurrezione e celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana per 13 catecumeni della Chiesa ambrosiana.

– Ore 8.15, Ufficio delle Letture, Lodi Mattutine e Ora Terza; e celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana per 13 catecumeni della Chiesa ambrosiana. 5 aprile, Domenica di Pasqua – Ore 11, Messa Pontificale; ore 16.30, Secondi Vesperi Pontificali.

Inoltre:

Venerdì 3 aprile , ore 14.30, mons. Delpini guiderà la Via Crucis all’ Istituto Sacra Famiglia (piazza mons. Moneta 1 – Cesano Boscone).

, mons. Delpini guiderà la (piazza mons. Moneta 1 – Cesano Boscone). Domenica 5 aprile, ore 8.30, l’Arcivescovo presiederà la Messa nel carcere di San Vittore (piazza Filangieri 2 – Milano).

Le celebrazioni principali in Duomo saranno trasmesse in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e in streaming su www.chiesadimilano.it e su Youtube.com/chiesadimilano.

Redazione