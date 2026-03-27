GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 27 MARZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 27 marzo.

AEROPORTO MALPENSA. PRESIDENTE FONTANA, ASSESSORI LUCENTE E TERZI E SOTTOSEGRETARIO CATTANEO A CERIMONIA PER 20 ANNI DI EASY JET

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere Pubbliche), e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, partecipano a ’20 anni a Malpensa!’, promosso da Easy Jet e Sea Milan Airports.

ore 11.30, Hangar Lufthansa Technik (Terminal 1 aeroporto di Milano Malpensa – Somma Lombardo/VA).

CANTÙ/CO, ASSESSORE FERMI A EVENTO PER GIORNATA IN RICORDO VITTIME DELLE MAFIE

L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa a un evento per ricordare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

ore 10, parco Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (via Fiammenghini – Cantù/CO).

LODI VECCHIO/LO, ASSESSORE LA RUSSA A INAUGURAZIONE NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, partecipa alla cerimonia di inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio (Lodi).

ore 11, stazione dei Carabinieri (via Codazzi, 31 – Lodi Vecchio/LO).

BARCELLONA, ASSESSORE BEDUSCHI A INCONTRO CON MINISTRI AGRICOLTURA DEI QUATTRO MOTORI PER L’EUROPA

Missione istituzionale a Barcellona per Alessandro Beduschi in occasione dell’evento-incontro dei ministri dell’Agricoltura delle Regioni dei Quattro Motori per l’Europa (Lombardia, Catalogna, Baden-Württemberg e Auvergne-Rhone Alps) sul piano di azione comune nel settore agroalimentare.

ore 11.30, Celler Art Laietà d’Alta Alella (Camí Baix de Tiana – Alella/Barcellona).

TEGLIO/SO, ASSESSORE SERTORI A PRESENTAZIONE PATTO TERRITORIALE COMPRENSORI APRICA-CORTENO GOLGI E TEGLIO 2030

L’assessore a Enti locali e Montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, interviene, a Teglio (Sondrio), alla conferenza stampa di presentazione del Patto territoriale ‘Comprensori Aprica-Corteno Golgi e Teglio 2030’.