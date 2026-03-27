Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall’ex compagno, è stato trafugato e decapitato

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(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 27 marzo 2026 – Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato — ora è sotto sequestro dell’autorità giudiziaria — e decapitato.

La macabra scoperta, anticipata nel corso del programma ‘Dentro la notizia’, condotto su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi, e confermata all’ANSA, risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia.

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