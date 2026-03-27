Il ministro Piantedosi all’inaugurazione della nuova sede dei Carabinieri a Lodi Vecchio

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 27 marzo 2026 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato, questa mattina, alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio.

«La Stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio è il frutto di un’efficace sinergia istituzionale tra diversi livelli di governo territoriale e l’Arma. Una collaborazione preziosa, orientata al raggiungimento di un obiettivo ben preciso: rafforzare la loro capacità operativa sul territorio. Perché i presidi di prossimità non sono solo un luogo fisico ma i primi custodi del “sistema sicurezza”. Il simbolo della capacità dello Stato di essere un punto di riferimento per i cittadini, un baluardo per la tutela dei diritti e delle libertà. La sicurezza delle nostre comunità è frutto dell’impegno quotidiano delle nostre Forze dell’ordine. Per questo ogni intervento volto a consolidarne la presenza sui territori è fondamentale» ha sottolineato Piantedosi.

Hanno preso parte all’evento, tra gli altri, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, il presidente del COPASIR, Lorenzo Guerini, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa, e il sindaco di Lodi Vecchio, Lino Osvaldo.

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