Lipu Milano, ecco gli appuntamenti di Aprile 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – Ecco gli Appuntamenti LIPU – Delegazione di Milano:

Meraviglie da salvare. Gli uccelli in pericolo, le azioni per tutelarli

La mostra itinerante curata dalla Lipu che racconta per immagini la situazione di pericolo in cui vivono gli uccelli.

Potrai osservare alcune specie ad alto rischio e dati scientifici che restituiscono il quadro dei problemi di conservazione e una serie di buone pratiche da attivare per salvare gli uccelli selvatici e tutelarli nel tempo.

La mostra sarà visitabile fino al 4 aprile presso Biblioteca Affori, viale Affori 21 Milano (Municipio 9) – Ingresso libero

Per ulteriori info clicca qui

Domenica 12 aprile ore 10:00 – Ali sulla campagna: le rondini

Una mattina dedicata alla scoperta delle rondini

Breve lezione frontale sulle rondini e lettura commentata di poesie sulle rondini.

A seguire visita guidata ai nidi presenti in Cascina Linterno.

L’evento si terrà presso Cascina Linterno, via Fratelli Zoia 194, Milano (Municipio 7)

Durata 2 ore circa – Evento libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni clicca qui

Domenica 26 aprile ore 09:30 – Passeggiata in natura

Visita guidata alle scoperta del Parco delle Cave (Cava Ongari)

La visita guidata durerà circa 2 ore, si consiglia abbigliamento adatto all’escursione in natura.

Ritrovo presso l’ingresso al parco da via Pompeo Marchesi (Milano, Municipio 7).

La passeggiata verrà rimandata in caso di maltempo.

Evento libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni clicca qui

Curiosità ornitologiche: i gracchi

di Norio Andriollo, socio Lipu

Non parliamo ovviamente dei fratelli Tiberio e Gaio, figli della famosa matrona romana Cornelia, bensì del gracchio alpino (con becco giallo) e del gracchio corallino (lievemente più grande e con becco rosso), appartenenti alla famiglia dei corvidi. Sono entrambi tendenzialmente onnivori: insettivori nel periodo caldo e vegetariani durante i mesi freddi. In particolare i gracchi alpini, che spesso volano in gruppo sopra i rifugi montani, sono quelli più facilmente visibili: purtroppo sono gli escursionisti, sbagliando gravemente, ad attirarli offrendo loro del pane. Ricordiamo di non dare mai pane agli uccelli perché, essendo povero di nutrienti essenziali, si gonfia nel loro stomaco procurando un falso senso di sazietà ed anche seri problemi digestivi. Per di più l’eccesso di zuccheri e carboidrati può portare talvolta ad una malformazione detta “ala d’angelo”, che limita in tutti i nostri amici alati la capacità di volare. Per non trascurare il fatto che l’abitudine al cibo facile può provocare la perdita della capacità di procurarsi autonomamente il nutrimento naturale.