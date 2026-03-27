MILANO CORTINA, MARTEDÌ IN REGIONE EVENTO CON ATLETI LOMBARDI CHE HANNO PARTECIPATO A OLIMPIADI E PARALIMPIADI

PRESENTI IL GOVERNATORE FONTANA E I PRESIDENTI ROMANI E RIVA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026. Martedì 31 marzo, alle ore 17,30, a Palazzo Lombardia (sala Biagi) è in programma l’evento ‘Celebriamo gli atleti Lombardi’. Organizzato dalla Giunta e dal Consiglio regionale, insieme al Coni Lombardia, l’appuntamento ha come obiettivo quello di ringraziare e consegnare un riconoscimento a tutti gli atleti lombardi che hanno preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Saranno presenti, fra gli altri, il governatore Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il presidente del Coni Lombardia Marco Riva.

Redazione