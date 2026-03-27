MILANO È MEMORIA. DOMANI VICESINDACA SCAVUZZO ALLO SCOPRIMENTO DELLA TARGA DEDICATA A DARIO FO E FRANCA RAME

Milano, 27 marzo 2026 – Domani, sabato 28 marzo, alle ore 15.30 in corso di Porta Romana 132, la Vicesindaca Anna Scavuzzo parteciperà alla cerimonia di scoprimento della targa dedicata a Dario Fo e a Franca Rame insieme alla nipote della coppia, Mattea Fo, in occasione del centenario della nascita del celebre scrittore, attore e artista poliedrico insignito nel 1997 del Premio Nobel per la Letteratura.

Verranno proposte delle letture di testi di Fo e Rame da parte degli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Desideria Cucchiara e Francesco Fontana e, oltre alla Vicesindaca Scavuzzo, interverrà la Presidente della Fondazione Fo Rame, Mattea Fo.