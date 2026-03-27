 MILANO. PRESENTATA ALLA SDA BOCCONI INDAGINE SU TURISMO D’ALTA GAMMA IN ITALIA

ASSESSORE MASSARI: OFFRIRE ESPERIENZE AUTENTICHE E DI ALTO LIVELLO PER CONIUGARE LUSSO, SOSTENIBILITÀ E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026. Presentato a Milano, alla SDA Bocconi, il secondo numero di ‘The Tourism Thinker’, il magazine trimestrale di Hub Turismo Italia, intitolato ‘Le vie del lusso – Scenari e futuro del turismo d’alta gamma in Italia’.

La pubblicazione approfondisce l’evoluzione di un comparto che ha toccato un valore globale di circa 1.440 miliardi di euro nel 2025 destinato a crescere fino a 625 miliardi stimati entro il 2035 .

All’evento ha partecipato anche l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari che ha illustrato la strategia lombarda per consolidare il posizionamento del turismo Made in Italy nel segmento premium, mantenendo l’autenticità del ‘modello Italia’ e preservando l’identità dei territori, in un’ottica di co-creazione di valore.

“La Regione Lombardia – ha spiegato – intende rafforzare il proprio posizionamento nel turismo d’alta gamma valorizzando le eccellenze del territorio – cultura, laghi, moda, design ed enogastronomia – attraverso un’offerta esclusiva, personalizzata e orientata ai mercati internazionali, supportata da innovazione digitale e qualificazione dei servizi”. “Allo stesso tempo – ha continuato Massari – promuove un modello di sviluppo sostenibile, basato su qualità più che quantità, destagionalizzazione e diffusione dei flussi, nel rispetto dell’ambiente e delle identità locali”.

“L’obiettivo – ha concluso – è offrire esperienze autentiche e di alto livello, capaci di coniugare lusso, sostenibilità e valorizzazione del territorio”.

Nato su iniziativa di CORE, Hub Turismo Italia opera come un think tank permanente dedicato all’innovazione del settore, avvalendosi del patrocinio di Ministero del Turismo, Ministero per lo Sport e i Giovani, ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e Federturismo Confindustria.

Il tema portante del nuovo magazine, al centro dell’incontro in SDA Bocconi, evidenzia un cambio di paradigma profondo: il lusso contemporaneo non è più possesso, ma prima di tutto esperienza. Dai percorsi termali alle città d’arte, il viaggiatore contemporaneo è disposto a spendere cifre considerevoli pur di avere accesso a itinerari esclusivi e su misura, in cui convivono intimità, benessere, inclusività, attenzione all’ambiente e connessione autentica con la cultura locale.

In questo scenario, l’enogastronomia, il wellness e l’ospitalità d’élite diventano motori di un’economia della bellezza che trasforma il viaggio in un arricchimento del bagaglio personale, posizionando l’Italia non solo come destinazione, ma come caso studio d’eccellenza. I dati confermano la solidità del trend: la spesa del lusso nel nostro Paese cresce a ritmi quasi doppi rispetto al settore tradizionale, con un’incidenza del 16,8% sul fatturato totale dell’hotellerie, e il segreto del successo risiede nel ‘prodotto sistema’: la capacità di legare grandi eventi (moda, sport internazionali) a servizi tailor-made, trasformando il viaggio in un investimento emotivo e culturale.

Redazione