MOBILITÀ. IL COMUNE ANNULLA LE SANZIONI AI MOTOCICLI CHE HANNO PERCORSO LA PREFERENZIALE DELLA 90-91 NEL PERIODO OLIMPICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – Il Comune di Milano ha deciso di procedere con l’annullamento in autotutela per tutte le sanzioni emesse ai ciclomotori, motocicli e velocipedi che hanno percorso la corsia riservata alla filoviaria 90/91 dal 2 febbraio al 18 marzo scorsi.



Il 2 febbraio era entrato in vigore il divieto di transito a ciclomotori, motocicli e velocipedi, ordinariamente derogati, nel tratto della corsia preferenziale della 90-91, per un impegno preso con gli organizzatori dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, affinché fosse favorito il transito dei mezzi diretti alle sedi delle gare.

Questa misura temporanea era attiva esclusivamente nel tratto compreso tra l’incrocio viale Serra-viale De Gasperi-viale Scarampo (a nord-ovest) e piazzale Lodi (a sud-est).



La segnaletica stradale utilizzata, per le modalità con le quali è stata modificata, ha determinato una situazione di difficile comprensione del divieto di transito da parte dei conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, i quali potrebbero averla largamente disattesa, percorrendo il tratto in divieto in buona fede per una consolidata consuetudine.



La circostanza della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta.

Per questo motivo, in conformità all’interesse pubblico, anche al fine di evitare il sorgere di contenziosi, l’Amministrazione ha ritenuto che la strada più corretta da percorrere fosse quella dell’annullamento in autotutela.



Le sanzioni inviate si considerano annullate d’ufficio e per quanto riguarda gli eventuali pagamenti già effettuati i cittadini e le cittadine potranno procedere con un’istanza di rimborso seguendo le indicazioni alla pagina del Comune di Milano https://www.comune.milano.it/servizi/multe-e-sanzioni-rimborso-per-un-verbale-pagato-erroneamente.

Redazione