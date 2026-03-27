PRESIDENTE FONTANA COMMEMORA FRANCO TENTORIO, EX SINDACO DI BERGAMO: AMMINISTRATORE APPASSIONATO E LEGATO ALLA SUA COMUNITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – “Con profondo rammarico apprendo la notizia della scomparsa dell’amico Franco Tentorio, sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014. Ha saputo guidare la città con equilibrio e visione. Stimato commercialista, ha ricoperto incarichi di rilievo all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo, di cui è stato vicepresidente per due mandati”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ricorda Franco Tentorio “amministratore appassionato e profondamente legato alla sua comunità”.

“Ai familiari e ai suoi tanti amici – conclude il governatore – il cordoglio da parte dell’intera Giunta regionale”.

Redazione