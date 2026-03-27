Sciopero mezzi. Aggiornamento: M1, M2 e M3 sono chiuse. M4 e M5 sono in servizio fino al normale orario di chiusura

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 marzo 2026 – Mentre nella giornata di oggi le metropolitane sono rimaste tutte aperte, in serata, a causa dello sciopero, la situazione in città è questa:
M1, M2 e M3 sono chiuse. Riaprono domani mattina.
M4 e M5 restano in servizio fino al normale orario di chiusura.
:: Linee di superficie
Tram, bus e filobus sono in servizio, con possibili maggiori tempi di attesa.
:: Linee notturne
Dopo l’1 sono in normale servizio le linee notturne, comprese quelle che sostituiscono le metropolitane (NM1, NM2, NM3 e NM4).