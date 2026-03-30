Al via la stagione 2026 del Parco San Marco: riflettori puntati sull’eccellenza 5 stelle di ARIA Retreat & SPA

(mi-lorenteggio.com) LAGO DI LUGANO, 30 marzo 2026 – Il Parco San Marco Hotels & Beach Resort, destinazione d’eccellenza situata tra le sponde del Lago di Lugano e il fascino del Lago di Como, ha inaugurato ufficialmente la stagione turistica 2026. Immerso in un parco subtropicale di 40.000 mq, il Resort si conferma un punto di riferimento per l’ospitalità internazionale, quest’anno con un focus ancora più deciso sull’esperienza d’élite firmata ARIA Retreat & SPA.

Se il Parco San Marco continua a essere la scelta prediletta per coloro che cercano una perfetta vacanza “leisure” grazie alla sua anima 4 stelle e alle numerose aree dedicate alle famiglie, ARIA Retreat & SPA rappresenta la massima espressione del lusso contemporaneo all’interno del complesso. Struttura 5 stelle “all-suite”, ARIA è concepita per offrire un rifugio di assoluta quiete, dove il design d’avanguardia incontra la bellezza selvaggia del Ceresio.

“Siamo entusiasti di riaprire le porte della nostra oasi. Il nostro obiettivo è offrire un contrasto armonioso: da un lato l’energia e la varietà dei servizi del Resort, dall’altro l’esclusività assoluta e il silenzio rigenerante di ARIA, pensato per una clientela che cerca privacy e un benessere profondo.”

ARIA Retreat & SPA: il cuore 5 stelle del complesso

Punto di forza della stagione sarà – ancora una volta – la CEò Spa, il centro benessere di ARIA che ridefinisce il concetto di relax attraverso percorsi sensoriali, saune panoramiche e trattamenti personalizzati. Gli ospiti di ARIA possono godere di suite che sono veri e propri capolavori di architettura, con logge private che si affacciano direttamente sul lago, garantendo un’esperienza di soggiorno intima e sofisticata.

Un’offerta gastronomica e naturale senza confronti

La riapertura del 27 marzo segna anche il ritorno dei ristoranti esclusivi del complesso, che spaziano dalle atmosfere più informali del Dolce Vita Lounge & Terrace al fine dining d’autore de La Musa Restaurant. La posizione strategica del Resort permette inoltre di vivere appieno la primavera sul lago, tra escursioni in battello verso i borghi di Bellagio e Menaggio e passeggiate lungo i sentieri che circondano la proprietà.

“La nostra forza risiede nella pluralità dell’offerta. Con l’apertura stagionale, torniamo a presidiare il territorio insubrico con una proposta che sa essere, al tempo stesso, dinamica per le famiglie e profondamente esclusiva per chi sceglie il retreat di ARIA.”

L. M.