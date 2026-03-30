Anche Belgioioso ha la sua torta: ecco come è “La Littorina”

(mi-lorenteggio.com) Belgioioso, 30 marzo 2026 – Si è chiuso oggi il FESTIVAL DELLE TORTE presso il caratteristico Bar Pasticceria Wonderland di Belgioioso.

Barbara, la pasticcera, ha voluto rendere omaggio alla sua città creando 5 torte spettacolari.

Le ha sottoposte ad una giuria composta da Fabio Zucca, Sindaco di Belgioioso, Gianluca Bozzini, assessore al commercio, Cristian Laino chef on demand, Micaela Scala titolare di Vitalys Italia ed esperta di lusso ed eleganza.

La torta che ha ottenuto il maggior punteggio “LA LITTORINA” è diventata da oggi la torta simbolo di Belgioioso.

Nel viaggio tra le caratteristiche indispensabili per rendere un dolce indimenticabile Barbara ci ha proposto 5 capolavori che sono stati giudicati per aspetto visivo, consistenza e cottura, equilibrio di sapori, qualità di ingredienti.

Un Festival curato nei minimi particolari, dove anche il nome delle torte ha voluto essere un omaggio a Belgioioso passando da “La via delle Rose”, “La Zoiosa”, “La Littorina”, “Il Listone” e “L’albero di Giuda”, tutti nomi scelti per il forte richiamo con il territorio.

E quindi il dolce simbolo di Belgioioso è

“La Littorina”, croce e delizia di Belgioioso, è la torta che va gustata lentamente dove i colori riportano a quelli degli spazi circostanti alla ferrovia.

In una frolla verde al pistacchio troviamo racchiusi i colori freschi delle arance e del limone, mentre il biscotto al pistacchio accoglie uno streusel al pistacchio, all’interno troviamo un cuore di ricotta di pecora con gocce di gioccolato… non si può che gustarla aspettando il passaggio della littorina…

Perché il dolce va assaporato, gustato, desiderato anche con gli occhi.

Passando da Belgioioso dunque la tappa è obbligatoria perché “LA LITTORINA” non lascia certo indifferenti.

WONDERLAND è in Via Garibaldi 10 a Belgioioso.

Redazione