Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo: MONZaut torna in piazza Roma il 2 aprile

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 marzo 2026 – Si terranno giovedì 2 aprile, dalle ore 15.30 alle 18 in Piazza Roma, sotto i portici dell’Arengario, gli appuntamenti coordinati dal Comune in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

I partner. La giornata è realizzata in collaborazione con i soggetti maggiormente impegnati sul fronte dell’autismo presenti nel territorio: FacciaVista, AutAcademy, Fondazione Bluemers, Fondazione Tra Terra e Luna, Fondazione il Tricheco Blu.

Il programma. A partire dalle 15.30 è in programma la presentazione dell’hub cittadino e delle realtà del territorio impegnate nei progetti di vita delle persone autistiche.

Alle 16.00 si terranno laboratori creativi e di movimento aperti a tutti, fino al momento conclusivo fissato alle ore 18.00.

AnimalAUT. Alle ore 18.30, presso Montrasio Arte in via Edmondo De Amicis 19, è prevista l’inaugurazione di AnimalAUT, una mostra con animali in cartapesta a grandezza naturale realizzati dai ragazzi dell’Associazione Facciavista. La mostra, sotto lo slogan “Cartapesta ribelle, animo autentico”, resterà aperta dal 3 all’11 aprile.

“Con MONZAUT offriamo occasioni di espressione artistica, partecipazione attiva e condivisione attraverso performance, laboratori e attività creative con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e famiglie, sensibilizzandole sul tema dell’autismo e promuovendo inclusione e proattività: per questo l’iniziativa rientra a pieno titolo nello spirito del welfare di comunità”, spiega l’Assessore al Welfare e Salute Egidio Riva.

Redazione